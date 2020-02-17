Clijsters, kortlara istediği gibi dönemedi - Son Dakika
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Clijsters, kortlara istediği gibi dönemedi

6 saat önce

Teniste kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Kim Clijsters, sekiz yıl sonra çıktığı ilk maçta İspanyol Garbine Muguruza'ya mağlup oldu.

Clijsters, kortlara istediği gibi dönemedi, System.String[]

Teniste kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Kim Clijsters, sekiz yıl sonra çıktığı ilk maçta İspanyol Garbine Muguruza'ya mağlup oldu.

2012'de kariyerini noktaladıktan sonra geçen yıl kortlara dönme kararı alan 36 yaşındaki Belçikalı Clijsters, Dubai'de düzenlenen toplam 2 milyon 650 bin dolar ödüllü sert kort turnuvasında İspanyol Muguruza ile ilk turda karşılaştı.

1 saat 37 dakika süren maçta bu yılın Avustralya Açık finalisti Muguruza, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

Belçikalı tenisçi, hamileliği nedeniyle 2007 yılında ara verdiği tenise iki yıl sonra muhteşem bir dönüş yapmış ve 2009, 2010'da ABD Açık, 2011'de ise Avustralya Açık'ı kazanmıştı.

2012'de sporu bıraktığını duyuran Clijsters, 2008'de kızı Jada'yı kucağına aldıktan sonra 2013'te Jack, 2016'da da Blake isminde iki erkek çocuğu daha dünyaya getirdi.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Clijsters'ın kariyerinde 4'ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 41 tekler şampiyonluğu bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kim Clijsters, Avustralya, Dubai, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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