Climate Now: En sıcak ocak ayını yaşayan Avrupa'da Portekiz yangınlarla nasıl mücadele ediyor?

Climate Now programı bu hafta dünyada görülen sıcaklık dereceleri yükselişi ve Portekiz'de 2017'de görülen orman yangınları sonrası yapılan çalışmaları konu alıyor.



Kopernicus İklim Değişikliği Servisi'nden gelen son veriler ocak ayının dünya açısından oldukça sıcak geçtiğini gösteriyor.