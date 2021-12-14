Clineca'dan Scarlet X Tedavisi - Son Dakika

Bu tür ileri teknoloji ürünü medikal estetik uygulamaları yalnızca estetik ameliyatlara alternatif olarak düşünülmemeli. Yeni yöntemler, cerrahi müdahaleyle çözülemeyen çok sayıda soruna da çözüm getiriyor. İstanbul Acıbadem'de faaliyet gösteren Clineca, modern cihazlarla donatılmış kliniği ve uzman dermatologları ile en yeni ve etkili tedavi yöntemlerini hastalarla buluşturuyor. En popüler uygulamalarından birisi de Scarlet X tedavisi.

Scarlet X Nedir? Neden Farklıdır?

Scarlet X, ileri teknoloji ürünü bir altın iğne cihazı, teknik söylemle bir fraksiyonel mikro iğneli radyofrekans cihazıdır. Kategorisindeki FDA onaylı tek cihazdır. Ülkemizde sayılı klinikte bulunan bu cihaz, altın iğne tedavisini benzersiz bir seviyeye çıkarmaktadır. Tedavinin amacı, derinin alt tabakalarına radyofrekans enerjisi ileterek dokuda iyileşmeyi ve gençleşmeyi tetiklemektir. Scarlet X, iğne boyunca ve stabil bir düzeyde enerji verdiğinden, diğer altın iğne cihazlarında uygulama sonrasında görülebilen kabuklanma, morarma, kanama gibi yan etkilere yol açmaz, saçlı deri uygulamalarında saç dökülmesine neden olmaz.

Scarlet X'i benzerlerinden ayıran bir diğer önemli özelliği, SMART iğne teknolojisidir. SMART iğne teknolojisi, bir yandan cildin üst katmanını güçlendirici etki gösterirken, diğer yandan melazma, rozasea ve hiperpigmentasyon gibi leke ve kızarıklıkları tedavi etmeye, cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur.

Scarlet X Hangi Sorunları Çözer?

Scarlet X tedavisinin özü, cildin doğal iyileşme ve yenilenme dinamiklerini harekete geçirmektir. Tedavi sonucunda elde edilen kozmetik iyileşme, cildin gerçekten daha sağlıklı ve daha genç bir hale gelmesinden kaynaklanır. Scarlet X tedavisi bu sebeple yalnızca kozmetik bir yöntem olmayıp cilde sağlık ve yenilenme kazandıran, etkili bir anti-aging yöntemidir. Bu cihaz yalnızca profesyonel kullanıma uygun olarak tasarlandığı için Clineca'da Scarlet X tedavisi doğrudan uzman dermatolog tarafından uygulanmaktadır.

Cilt sorunlarının büyük bölümü cilt sağlığı sorunlarına ve ilerleyen yaşa bağlı olduğundan, bu tedaviyle çok sayıda soruna karşı başarı elde etmek mümkün olmaktadır. Scarlet X'in temel kullanım alanları şunlardır:

• Volumetrik Cilt Germe & Lifting

• Cilt Yenileme

• Saçlı Deri Germe

• Boyun & Gıdı Toparlama

• Kızarıklık ve Gül Hastalığı Uygulaması

• Göz Çevresi Kırışıklıkları ve Göz Torbası Uygulaması

• Genişlemiş Gözenek Uygulaması

• Cilt Tonusunun Düzenlenmesi

• Stria (Cilt Çatlakları) Uygulaması

• Hiperhidroz Uygulaması

• Total Cilt Gençleştirme

• Elastikiyet Kaybı Uygulaması

• Yüz ve Çene Hatlarının Belirginleşmesi

• Melazma Uygulaması

• PIH (Post İnflamatuar Hiperpigmentasyon)

• İnce Kırışıklık Uygulaması

• Yara İzi Uygulaması

• Sebum Dengelenmesi

• Telenjiektazi & Pigmente Lezyon Uygulaması

• Kaş Kaldırma

• Vücut Sıkılaştırma/ Kol Sarkmalarının Giderilmesi

Clineca Hakkında

Clineca, İstanbul Acıbadem'de, Akasya AVM'de faaliyet gösteren bir medikal estetik kliniğidir. Geleneksel dermatoloji tedavileri ve medikal estetik uygulamalarının yanı sıra dünyada popülerleşen en yeni tedavi yaklaşımlarında da uzmanlaşan Clineca, İstanbullu hastalara olduğu kadar yurt dışından gelen çok sayıda hastaya da hizmet vermektedir. Tam donanımlı kliniği, dermatoloji uzmanı doktoru ve tecrübeli ekibiyle kişiye özel tedavi yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, Clineca'nın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://clineca.com/tr/