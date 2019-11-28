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Clinton Mata'dan Galatasaray itirafı: Böyle bir şey görmedim
6 saat önce
Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede golün ardından kırmızı kart gören Clinton Mata, TT Stadı'ndaki atmosfere değindi.
Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede golün ardından kırmızı kart gören Clinton Mata, TT Stadı'ndaki atmosfere değindi.
Çok zorlu bir atmosferde oynadığını söyleyen Angolalı oyuncu, "Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın stadında oynadıktan sonra rahat uyuyamaz. 5 metreden bile birbirimizi duyamıyorduk. Hayatımda daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.
Gördüğü kırmızı kartla ilgili de konuşan Mata, "Bir hata yaptım ve sonucunda kırmızı çıktı. Futbolda duygularını kontrol edemediğin böyle anlar oluyor. Sonra takımım gol de yiyebilirdi, 9 kişiyle maçı bitirebildikleri için mutluyum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:33
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