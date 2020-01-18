Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak - Son Dakika

Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak

1 saat önce

Eski ABD Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı bildirildi.

Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak, System.String[]

Eski ABD Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı bildirildi.

Temsilciler Meclisi'nin Trump'a yönelik azil maddelerini Senato'ya resmen teslim etmesinin ardından, Trump'ın savunma ekibinde bulunacak isimler de açıklanmaya başladı.

Daha önce başsavcı ve federal temyiz mahkemesi yargıcı olarak görev yapan Star'ın, Clinton'ın o dönemde stajyer olarak görev yapan Monice Lewinsky ile ilişkisi sebebiyle hakkında açılan soruşturmayı yürüten isim olması dikkati çekiyor.

Öte yandan, Clinton'un azline karşı çıkan Harvard Üniversitesi hukuk profesörü Alan Dershowitz'in de Trump'ın ekibinde yer alacağı açıklanırken, söz konusu isimlerin anayasa hukuku ve azil süreci kuralları konusunda savunmaya önemli bir etki yapacağı belirtiliyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Star ve Dershowitz'in yanı sıra eski bağımsız avukatlar Jane Raskin ve Robert Ray'in de destek vereceği ekibe, Trump'ın kişisel avukatı Jay Sekulov ve danışmanı Pam Bondi başkanlık edecek.

Senato'da azil duruşmasının salı günü başlaması bekleniyor.

Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında, ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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