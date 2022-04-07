Clinton'un atadığı yargıç, Trump'ın "muaf tutulma" talebini reddetti - Son Dakika
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Clinton'un atadığı yargıç, Trump'ın "muaf tutulma" talebini reddetti

07.04.2022 19:56
Clinton'un atadığı yargıç, Trump'ın "muaf tutulma" talebini reddetti

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya ile "gizli anlaşma" yapmakla suçlayan Hillary Clinton dahil bazı Demokratlara açtığı davaya bakacak yargıç, davadan muaf tutulması talebini reddetti.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya ile "gizli anlaşma" yapmakla suçlayan Hillary Clinton dahil bazı Demokratlara açtığı davaya bakacak yargıç, davadan muaf tutulması talebini reddetti.

Florida Güney Bölgesi Federal Yargıcı Donald Middlebrooks, 25 yıl önce dönemin başkanı Bill Clinton tarafından göreve atanması nedeniyle Trump'ın açtığı davadan geri çekilmesi gerektiği yönündeki talebi kabul etmedi.

Middlebrooks, eski başkan Clinton veya eşi Hillary ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek, "Görevimden yetkimin kaldırılmasını gerektirecek veya herhangi bir tarafgirlik görünümü temelinde muaf tutulacak durumum yoktur." ifadelerini kullandı.

Trump, 24 Mart'ta Florida Güney Federal Mahkemesine, kendisini 2016 başkanlık seçimlerinde "düşman bir yabancı ülke ile gizli anlaşma" yapmakla suçlayan dönemin başkan adayı Hillary Clinton, Ulusal Demokrat Komitesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve bir dizi Demokrat isme dava açmıştı.

Trump, hakkındaki Rusya iddiaları nedeniyle en az 24 milyon dolar zarara uğradığını savunurken, yargıç Middlebrooks'tan da Clinton döneminde atandığı için bu davaya bakmaktan kendini muaf tutması talebinde bulunmuştu.

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Hillary Clinton, Donald Trump, Yargıç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Clinton'un atadığı yargıç, Trump'ın 'muaf tutulma' talebini reddetti - Son Dakika


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