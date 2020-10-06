Trump'tan, Rusya ve Clinton soruşturmalarına ilişkin tüm belgelerin gizlilik derecesini kaldırma... - Son Dakika

Trump'tan, Rusya ve Clinton soruşturmalarına ilişkin tüm belgelerin gizlilik derecesini kaldırma...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Soruşturması ve 2016'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın e-mail skandalına ilişkin tüm belgelerin gizlilik derecesinin kaldırılması için gerekli makamlara yetki verdiğini açıkladı.

Trump'tan, Rusya ve Clinton soruşturmalarına ilişkin tüm belgelerin gizlilik derecesini kaldırma..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Soruşturması ve 2016'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın e-mail skandalına ilişkin tüm belgelerin gizlilik derecesinin kaldırılması için gerekli makamlara yetki verdiğini açıkladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ın notlarında, 2016 başkan seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton'ın dikkatleri kendi e-mail skandalından uzaklaştırmak için Donald Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planından bahsettiği ortaya çıkmasının ardından Trump'tan ilk tepki geldi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD tarihindeki en büyük siyasi suç olan Rusya oyununa (soruşturma) ilişkin tüm ve her türlü belgelerin gizliliğinin kaldırılması yetkisi veriyorum. Aynı zamanda Hillary Clinton'ın e-mail skandalı için de aynı yetkiyi veriyorum. Belgelerde redaksiyon olmayacak." ifadesini kullandı.

Clinton'un Trump planı, eski CIA direktörünün not defterinde

Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'in Kongreye sunduğu ve henüz kamuoyu ile paylaşılmayan notlara ulaşan Amerikan Fox New televizyonu, Brennan'ın eski Başkan Barack Obama'ya, Clinton'ın Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planı konusunda brifing verdiğini tespit etmişti.

Notlarda Brennan'ın, "Clinton'ın dış politika danışmanlarından birinin Trump'ın itibarını sarsmak için bu faaliyetlerin Trump lehine Rusya güvenlik birimlerince yapıldığını iddia ederek bir skandal çıkarılabileceğini teklif ettiği ve Clinton'ın ise bunu onayladığını" yazdığı kaydedilmişti.

Brennan'ın ayrıca notlarında 28 Temmuz 2016'da Obama'nın kendisine Trump'ın kampanyası ile Rusya arasında herhangi bir ilişki bulunduğuna dair delil toplanmasını istediğinin de yer aldığı ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanı iken şahsi e-mailini devletin diplomatik işleri için kullandığı ortaya çıkan Clinton, bu konuda soruşturma geçirmişti.

Trump'ın 2016 kasımda seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra ise Rusya'nın Trump lehine ABD seçimlerine karıştığı iddiası gündeme gelmişti.

Bir süre sonra bu iddialar soruşturmaya dönüşürken, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn, Rusya ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Savcı Robert Mueller tarafından yönetilen soruşturmada Rusya'nın seçime karışmaya teşebbüs ettiği ancak Trump'ın lehine bir etkide bulunduğunun tespit edilmediği ortaya çıkmıştı.

Demokratlar ise Trump'ı Temsilciler Meclisinde soruşturmayı engellemeye çalıştığı gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" ve "adaleti engelleme" suçlarından yargılamıştı. Yargılama sonucunda Trump suçlu bulunduysa da bu süreç Başkanı azletmeye evrilmemişti.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 23:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan, Rusya ve Clinton soruşturmalarına ilişkin tüm belgelerin gizlilik derecesini kaldırma... - Son Dakika

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