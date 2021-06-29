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Clippers, NBA Batı Konferansı finalini 6. maça taşıdı - Son Dakika

Clippers, NBA Batı Konferansı finalini 6. maça taşıdı

29.06.2021 10:01
Clippers, NBA Batı Konferansı finalini 6. maça taşıdı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 116-102 yenen Los Angeles Clippers, serideki ikinci maçını kazanarak durumu 3-2 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 116-102 yenen Los Angeles Clippers, serideki ikinci maçını kazanarak durumu 3-2 yaptı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Elenmenin eşiğindeki Clippers, Suns'a konuk olduğu karşılaşmadan galip ayrıldı ve seriyi 6. mücadeleye taşıdı.

Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, yüzde 75 isabetle kaydettiği 41 sayının yanı sıra 13 ribaunt ve 6 asist üretti. Reggie Jackson 23, Marcus Morris de 22 sayılık katkıda bulundu.

George; Michael Jordan (1992, 1997, 1998), Kobe Bryant (2008) ve Kevin Durant'ten (2012, 2018) sonra bir play-off sezonunda çıktığı ilk 18 maçta da 20 sayı barajını geçen 4. oyuncu oldu.

Suns'ta Devin Booker 31 sayı, Chris Paul 22 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton 10 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Clippers, NBA Batı Konferansı finalini 6. maça taşıdı - Son Dakika Spor


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