Closer'lı 100 Thieves, Bugün LCS'de Playoff aşamasında Cloud9 ile karşılaşacak!

LCS'de Mid-Season Showdown (eski adıyla Bahar Mevsimi playoff aşaması) dün TSİ 23.00'de Team Liquid ile TSM arasındaki seri ile başlamıştı. Bugün TSİ 23.00'de ise kazananlar braketinin ikinci karşılaşmasında Closer'lı 100 Thieves ekibi normal sezonun 1. sıradaki takımı olan Cloud9 ile karşılaşacak.

100 Thieves takımı için LCS'in sezon öncesi turnuvası olan Lock-In turnuvasının finalinin rövanşı olma potansiyeline sahip seride kaybeden takım kaybedenler braketine düşecek ve Dignitas ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım ise 3 Nisan tarihinde Team Liquid ile karşılaşacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ama sonrasında yaşadığı performans düşüklüğü sonrasında normal sezonu 4. sırada bitiren 100 Thieves ekibi müsabaka öncesinde Cloud9'ın birkaç adım gerisinde görünüyor. İki takımın ligdeki iki karşılaşmasını da Cloud9 kazanmayı başarmıştı. Bu iki takımın en son 5 maç üzerinden olan serisi ise Lock-In turnuvasının finalinde olmuş ve Cloud9 2-0 geriye düştüğü seride tersten süpürmeyi başarmış ve seriyi 3-2 kazanarak Lock-In turnuvasının şampiyonu olmuştu. Closer'lı 100 Thieves için bu seri oldukça önemli.

Mid-Season Showdown turnuvasının kazanan takımı MSI 2021'de Kuzey Amerika'yı temsil etme fırsatı elde etmiş olacak. Mid-Season Showdown müsabakalarını canlı olarak LCS'in resmi Twitch hesabından, LCS'in resmi YouTube hesabından LoLespor'un resmi sitesinden veya takip edebilirsiniz.

Bu zorlu seride Playerbros ailesi olarak temsilcimiz Closer'a ve takımı 100 Thieves'e gönülden başarılar dileriz. Umuyoruz ki sezonun başındaki gibi oynarlar ve kazananlar braketinden devam ederler.