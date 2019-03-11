Son Dakika Haberleri: Cloud & Hosting sektörünün devleri Hosting Talk Global’de buluşuyor

Cloud & Hosting sektörünün devleri Hosting Talk Global’de buluşuyor

1 saat önce

ICANN ve .Istanbul Registry ana sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye'nin en kapsamlı ve geniş katılımlı cloud teknolojileri etkinliklerinden biri olan Hosting Talk Global, 12 -13 Nisan'da Grand Cevahir Otel'de 2. kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Cloud & Hosting sektörünün devleri Hosting Talk Global’de buluşuyor, System.String[]
ICANN ve . Istanbul Registry ana sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye'nin en kapsamlı ve geniş katılımlı cloud teknolojileri etkinliklerinden biri olan Hosting Talk Global, 12 -13 Nisan'da Grand Cevahir Otel'de 2. kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:35 

Türkiye, Cevahir Otel, cloud, Ekonomi
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