Cloud & Hosting sektörünün devleri Hosting Talk Global’de buluşuyor
1 saat önce
ICANN ve .Istanbul Registry ana sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye'nin en kapsamlı ve geniş katılımlı cloud teknolojileri etkinliklerinden biri olan Hosting Talk Global, 12 -13 Nisan'da Grand Cevahir Otel'de 2. kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
ICANN ve . Istanbul
Registry ana sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye
'nin en kapsamlı ve geniş katılımlı cloud
teknolojileri etkinliklerinden biri olan Hosting Talk Global, 12 -13 Nisan'da Grand Cevahir Otel
'de 2. kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:35
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