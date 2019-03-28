Son Dakika Haberleri: Cloud & Hosting Sektörünün Devleri Hosting Talk Global'de Buluşuyor

Cloud & Hosting Sektörünün Devleri Hosting Talk Global'de Buluşuyor

1 saat önce

ICANN ve .Istanbul Registry ana sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye'nin en kapsamlı ve geniş katılımlı cloud teknolojileri etkinliklerinden biri olan Hosting Talk Global, 12 -13 Nisan'da Grand Cevahir Otel'de 2. kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Cloud & Hosting Sektörünün Devleri Hosting Talk Global'de Buluşuyor, System.String[]
Cloud & Hosting sektörünün önemli isimlerini bir araya getirecek olan etkinlik, 15'in üzerinde oturumda; Plesk, DigitalOcean, GoDaddy, RedHat ve Microsoft gibi birçok global firmanın fikir önderi ile dünyadan ve Türkiye'den 400'den fazla sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Bu yılın konuşmacıları arasında Hindistan'ın domain ve hosting alanındaki en büyük şirketleri; Resellerclub, Logicboxes ve Bigrock'ı 1.2 Milyar Dolar gibi bir rakamla Endurance grubuna satan Radix'in CEO'su Bhavin Turakhia, dünyanın en çok tercih edilen hosting kontrol paneli Plesk'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig, DigitalOcean Senior Partnership Manager Mohan Ram, CloudFest CEO'su Soeren von Varchmin ve Microsoft'tan Açık Kaynak Stratejisi Yöneticisi Kaan Demircan gibi isimler yer alıyor.

Türkiye'de Hosting sektörünün bilinen isimlerinden Burkay Yapağcıoğlu tarafından düzenlenen ve Hosting & Cloud sektöründe marka haline gelen Hosting Talk Global, 12-13 Nisan'da Grand Cevahir Otel'de kapılarını ziyaretçilerine açacak. İş dünyası ve teknoloji severleri buluşturmayı amaçlayan Hosting Talk Global'de, Cloud & Hosting sektörünün geleceği, yeni cloud teknolojiler ve Türkiye ve dünyadaki cloud yatırımları konuşulacak.

Cloud ve Hosting sektörünün öncüleri geliyor

İki gün boyunca 30'dan fazla oturuma ev sahipliği yapacak Hosting Talk Global ile katılımcılar, birbirinden değerli yerli ve yabancı 30'a yakın fikir önderini dinleme şansına sahip olacak.

Zirvenin dünyaca ünlü konuşmacıları arasında Flock/ Radix'in kurucu ve CEO'su Bhavin Turakhia, Plesk Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig, DigitalOcean Senior Partnership Manager Mohan Ram ve CloudFest CEO'su Soeren von Varchmin bulunuyor.

Cloud & Hosting sektörü ile ilgili anlatacakları merakla beklenen etkinliğin diğer konuşmacıları ise; Microsoft Açık Kaynak Stratejisi Yöneticisi Kaan Demircan, ICANN Küresel Toplantı Operasyonlarının Başkan Yardımcısı Nick Tomasso, Domain Yatırımcısı Kıvılcım İstanbulluoğlu, Mosanta kurucusu İlyas Teker, Red Hat Kıdemli Çözüm Mimarı Koray Şeremet, GoDaddy Bölge Müdürü Selina Bieber, StorPool'un CEO'su Boyan Ivanov, ÇözümPark kurucusu Hakan Uzuner, Kloia Cloud ve DevOps Danışmanı Derya Sezen, BGA Genel Müdürü Huzeyfe Önal, ICANN Registry Services Manager Mert Saka, UzmanPosta kurucusu Gökalp Çakıcı, ICANN Orta Doğu Bölge Sorumlu Yöneticisi Fahd Batayneh, Site.pro CEO'su Filip Borcov, .CLUB Pazarlama Direktörü Nivu Hussain, Güzel Hosting kurucu ve CEO'su Cihan Nimsi, VirtualMetric Yazılım Mimarı Yusuf Öztürk, Radix Channel Partnerships Divya Bakshi ve Google Cloud Platform Expert İsmail Baskın.

Cloud & Hosting sektörünün buluşma noktası

Türkiye ve dünyadan; web hosting firmaları, cloud servis sağlayıcıları, domain kayıt firmaları, alan adı yatırımcıları, yazılım firmaları, e-ticaret yazılımı üreten firmalar, altyapı sağlayıcılar ve bireysel son kullanıcılar da dahil olmak üzere cloud & hosting sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek Hosting Talk Global'in en heyecan verici noktalarından biri de, katılımcıların bilgi verici panellere ve sektör profesyonellerince yönetilecek atölye çalışmalarına katılarak sektöre dair yeni fikirleri deneyimleyebilecek olması.

Siz de işinize neler kazandırabileceğinizi uzmanlarla birlikte deneyimlemek istiyorsanız, Cloud & Hosting sektöründen 250'nin üzerinde firma temsilcisinin bulunacağı bu eşsiz atmosferde yerinizi alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve katılım için: thehostingtalk.com
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:05 

Cevahir Otel, Türkiye, cloud, Teknoloji
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