Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu! - Son Dakika
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Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu!

Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu!

14.08.2021 10:02

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu!

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu, vanity VALORANT'a geçen CS profesyonellerinden birisiydi. Tecrübeli oyuncu Antony "vanity" Malaspina kadronun oyun içi liderliğini de üstlenecek!

Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu!

Bu kadro ile Vanity eski CS: GO takımı Chaos Esports takımından iki arkadaşı olan Nathan "leaf" Orf ve Erick "Xeppaa" Bach ile yeniden beraber oynayacak. Kadro bu transfer ile yedi oyuncuya ulaştı, 23 yaşındaki tecrübeli oyuncu, gerek oyun bilgisi gerekte güçlü aimi ile Cloud9 takımını güçlendireceği kesin. C9 Blue, NA VCT Aşama 3 turnuvasında beklenilenin çok altına düştü.

Bilmeyenler için: Cloud9 Blue, organizasyonun erkek kadrosunu oluştururken Cloud9 White ise organizasyonun kadın takımını oluşturuyor.

Kaynak: Playerbros
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