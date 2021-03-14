Cloud9, Dignitas'a karşı önemli bir galibiyetle tek başına birinciliği elinde tuttu

Daha geçen hafta, LCS'de birinci sıra etrafındaki yani Cloud9'ın yerini almak için süren savaş neredeyse bitmişti. ve sonra, League of Legends ekibi bir tuğla duvara çarptı ve arka arkaya üç maç kaybetti ve birincilik yarışını çok daha rekabetçi hale getirdi.

Ancak bugün ekip, Cloud9'un en gerçek rakiplerinden biri olan Dignitas'a karşı 32 dakikalık ikna edici bir galibiyetle kendileriyle ligin geri kalanı arasında biraz nefes alma alanı yarattı.

Takımın orta koridoru Perkz'ün güçlü performansı, bugünün sonucundaki itici güçtü. Multi-milyon dolarlık adam, takımının mağlubiyet serisini Orianna ile önemli 4/0/11 performansıyla durdurmada kilit rol oynadı.