"CloudTalk Online 2021" etkinliği - Son Dakika

"CloudTalk Online 2021" etkinliği

27.05.2021 11:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu yılın sonuna kadar Türkiye'deki her mahallenin yüzde 90'ında fiber olacağını belirterek, "Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu yılın sonuna kadar Türkiye'deki her mahallenin yüzde 90'ında fiber olacağını belirterek, "Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması." dedi.

Sayan, çevrim içi düzenlenen bulut teknoloji etkinliği "CloudTalk Online 2021"de yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında teknolojik yetkinliğin bütün sektörler için rekabet gücü açısından mutlak bir belirleyici konumunda olduğunu söyledi.

Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin öneminin bir kez daha görüldüğünü ifade eden Sayan, "Tüm sektörlerde dijitalleşebilen ve temassız hizmet alternatifleri sunabilen oyuncular hızla güçlenirken, bu değişime ayak uyduramayan oyuncular pandeminin neden olduğu 'yeni normalde' geride kaldılar. Verinin bulutta tutulma ihtiyacının sonucu olarak dünya genelinde bulut bilişim hizmet sağlayıcıları sayısında ve hizmet pazarının büyüklüğünün artmasında bir artış söz konusu." diye konuştu.

Sayan, akıllı cihazlar veya tabletlerle ofislere bağlı kalmadan işlerin yönetilebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her an, her yerden bulut temelde uygulamalara erişim sağlayarak hareket halindeyken bile işlerimizi halledebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Özellikle pandemi döneminde bulut bilişim hizmetlerinin bizlere sunduğu önemli imkanlar oldu. Hızla gelişen teknoloji, alışmış olduğumuz bütün üretim süreçlerini etkiliyor. Finansal hizmetler, oyun teknolojisi, sağlık hizmetleri, üretim, medya ve eğlence gibi birçok alanı buna katmak mümkün. Bulut bilişimi sayesinde bütün bunlar çok büyük ilerleme gösteriyor. Bu yöndeki değişimi iyi okuyan ve halihazırda bu alanda faaliyet gösteren yerli ve küresel şirketler kullanıcı ihtiyaçlarına göre hizmetler sunuyor.

Bulut bilişim teknolojilerinde her işletmenin kendine özgü bir strateji belirlemesi ne kadar önemliyse sektör bazlı stratejilerin belirlenmesi ve sektöre özel bulut bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi de bir o kadar önemli. Zira avantajlarının yanı sıra riskler de taşıyan bulut bilişim teknolojisi için kişiler, şirketler ve hükümetlerin, hem kurulum aşamasında hem de kullanım süreçlerinde muhtemel tehditleri de göz önüne alarak stratejiyi en iyi şekilde geliştirmesi gerekiyor."

"5G, önceki nesil teknolojilerinden ayrı bir öneme sahip"

Birçok alanda daha kolay, hızlı ve etkin iş yapabilme olanağı sağlaması nedeniyle 5G'nin, önceki nesil teknolojilerinden ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının özellikle haberleşme bölümünde bizim önümüzdeki en büyük projelerimizden bir tanesi 5G. Gündelik yaşamdan sanayiye, tarımdan güvenliğe kadar insan hayatına dokunan birçok alanda daha kolay, daha hızlı ve etkin iş yapabilme olanağını sağlaması nedeniyle 5G, önceki nesil teknolojilerinden ayrı bir öneme sahip. Birçok sektörde 5G altyapısı üzerinden kullanıcılara sunulacak uygulamalardan ötürü 5G'yi dikey sektör uygulamalarından bağımsız olarak değerlendirmek imkansız. Akıllı fabrikalar, otonom araçlar, akıllı şehirler, dijital sağlık uygulamaları gibi birçok yenilik 5G'nin sağlayacağı düşük gecikme ve yüksek hız sayesinde hayatımızda sıklıkla yer alacak. 5G'nin sadece sözünü ettiğimiz dikey sektörlerde değil, farklı birçok alanda da kullanılacağı aşikar."

Sayan, fiber ağlar konusunda 2021'in çok büyük bir atılım yılı olduğunu belirterek, "5G'nin ülkelerin geleceğini etkileyecek derecede kritik bir teknoloji haline geldiğini düşünüyoruz. Ama 5G için olmazsa olmaz iki şart var. Bulut bilişim hizmetleri, veri merkezlerimiz, bunlara ulaşabilecek 5G baz istasyonundan sonra fiber ağ, ülkemizin fiber ağlarla örülmesi... Bu noktada özellikle 2021'in çok büyük bir atılım yılı olduğunu paylaşmak istiyorum. Bizim operatörlere yaptığımız yönlendirmelerimizde çok net söyleyebilirim ki bu sene sonuna kadar Türkiye'deki her mahallemizin yüzde 90'ında fiber olacak. Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması." şeklinde konuştu.

"Ticaret, her zaman teknoloji tarafından şekillendirildi"

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem ise Birleşik Krallık'ın, ABD ve Çin'den sonra dünyanın en büyük üçüncü e-ticaret pazarı olduğunu aktararak, "Ticaret, her zaman teknoloji tarafından şekillendirildi ancak son zamanlarda dijital teknolojinin hızlı gelişmesi ve pandeminin etkisiyle birleşmesi gelecek yıllarda uluslararası ticareti çok derinden etkileyerek dönüştürme potansiyeline sahip." dedi.

Edhem, dijital ticaretin maliyetleri düşürdüğünü belirterek, dijital ticaretin iş süreçlerini nasıl basitleştirdiği, onları nasıl daha hızlı ve daha verimli hale getirdiğine bakmak gerektiğini söyledi.

CloudTalk Global Başkanı Burkay Gökhan Yapağcıoğlu da birçok şirketin, bulut bilişim ve altyapıya yatırım yaparak dijital dönüşümü ileri seviyeye taşımanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardığını ifade ederek, "Bulut teknolojileri, şüphesiz dijital dönüşüm sürecine en büyük katkı sağlayan unsurlardır." dedi.

Ömer Fatih Sayan, Ticaret, Türkiye, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'CloudTalk Online 2021' etkinliği - Son Dakika Ekonomi


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