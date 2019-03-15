Clpa'dan Üyelerine Büyük Destek

Akıllı üretimin temelini ise müşteriden tedarikçiye kadar tüm süreç boyunca yüksek hızlı haberleşme ve kontrol oluşturuyor. Bu noktada devreye giren Asya'nın önde gelen açık endüstriyel haberleşme platformu CC-Link; Avrupa, Amerika veya başka bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere Asya'ya açılmak ya da bu pazardaki işlerini büyütmek konusunda önemli avantajlar sağlıyor. CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link kullanıcılarını aynı çatı altında toplayan CLPA (CC-Link Partner Association), Asya'ya Geçit Kapısı Programı (G2A- Gateway to Asia) ile üyelerini ürün geliştirme, uyumluluk ve pazarlama konularında destekliyor.

Üretimin dijitalleşmesi olarak özetlenebilen yeni sanayi devrimi ile birlikte üretim zinciri, müşteriden tedarikçi ağına kadar tüm süreci kapsayan bütünleşik bir sistemle yönetilmeye başlanıyor. Akıllı fabrikalarla; müşteri tercihlerine ve ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren özelleşmiş akıllı üretim, daha az hata, daha az kaynak kullanımı ve daha yüksek kalite ile verimli üretim, yerelleşen imalat süreçleri ve yeniliklere hızla adapte olunabilen bir yapı hedefleniyor. Yüksek hızlı kontrol ve haberleşme sistemlerinin büyük önem kazandığı bu süreçte, açık endüstriyel otomasyon ağı teknolojisi CC-Link (Control&Communication Link) dikkat çekiyor. Asya'nın önde gelen açık endüstriyel haberleşme platformu CC-Link, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika'da da giderek popülerlik kazanıyor. CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link kullanıcılarını aynı çatı altında toplayarak güçlerini birleştirme fırsatı sunan CLPA (CC-Link Partner Association) ise CC-Link teknolojisinin dünyaya yayılması için faaliyetlerde bulunuyor.

CLPA'nın temel teknolojisi olan CC-Link IE'nin otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan açık etherneti olarak Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal çözüm sunduğunu belirten CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, CLPA hakkında şu bilgileri paylaştı; "Merkezi Japonya'da bulunan CLPA, dünya çapında Asya kıtası da dahil olmak üzere 10 bölgede faaliyet merkezine sahip global bir kuruluş. Endüstriyel CC-Link ağ teknolojisini dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen CLPA, CC-Link uyumlu ürünler geliştirme konusunda ürün sağlayıcılara destek sunmaktan, CC-Link kullanıcıları için fabrika otomasyonu sistem kurulumuna yönelik danışmanlık sağlamaya kadar çok çeşitli hizmetler veriyor."

Asya'da ticaret potansiyelini büyütme fırsatı

CC-Link'in Asya'da birçok kilit sektörde fiili bir standart olduğunu vurgulayan Tolga Bizel, Avrupa, Amerika veya başka bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin Asya'da harekete geçmeyi düşündüklerinde CC-Link teknolojisi sayesinde önemli avantajlar sağlayacaklarını söyledi. CC-Link'in diğer teknolojilere kıyasla daha kolay entegre edilebilmesini sağlayan basit bir geliştirme döngüsü olduğunu belirten Bizel, CLPA'nın Asya'ya Geçit Kapısı Programı (G2A- Gateway to Asia) ile ilgili şu bilgileri aktardı;

"Önemli Avrupalı CC-Link partnerleri tarafından desteklenen Asya'ya Geçit Kapısı Programı, üreticilerin CC-Link'in Asya'daki konumundan ve gücünden yararlanarak bu pazardaki işlerini büyütmeleri amacıyla tasarlandı. CLPA, programa katılan şirketlere ürün geliştirme aşamasında ücretsiz olarak yerel dilde profesyonel destek sunuyor. Program kapsamında, CC Link'in basit entegrasyon özelliğini kullanarak ürünlerin hızla geliştirilmesini sağlamak için CLPA'nın ücretsiz geliştirme çözümü numuneleri ve teknik desteğinden yararlanmak mümkün. Cihaz geliştirilip uyumluluğu test edildiğinde ise CLPA, ürünün Asya'da pazarlanması konusunda üyelerin gerçekleştirecekleri çalışmalara destek oluyor. Asya'daki yaygın varlığı, şirketler için engel teşkil edebilecek karmaşık iş kültürü ve dil sorunlarının aşılması konusunda kolaylık sağlıyor."

CLPA Türkiye temsilciliği sanayicilere desteğe hazır

CLPA üyelerinin hiçbir ücret ödemeden CC-Link ile ilgili en güncel teknolojik bilgilere erişebildiğini vurgulayan Bizel, başta Asya'ya açılmak ya da bu pazardaki işlerini büyütmek isteyenler olmak üzere Sanayi 4.0'a uyumlu dünya standartlarında akıllı üretime adım atmayı hedefleyen şirketleri detaylı bilgi almak için CLPA Türkiye temsilciliği ile iletişime geçmeye davet etti.