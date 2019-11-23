Club Brugge'dan Galatasaray mesajı!

Spor Arena Dış Haber | Belçika Ligi'nde Oostende'yi 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuşan Philippe Clement, Galatasaray mesajı verdi.



Clement, Çarşamba günü oynayacakları Galatasaray maçı hakkında "Galatasaray'da eksik oyuncular var ama sağlam bir çekirdek grupları var. Onlar için 'Tamam ya da devam' maçı olacak. Kazanmak zorundalar. Türkiye'de çok ateşli bir atmosfer oluyor. Bunu Real Madrid ve PSG maçlarında gördük." sözlerini kullandı.



Kritik maç öncesi Club Brugge'un 2, Galatasaray'ın ise 1 puanı bulunuyor.

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