Son Dakika Haberleri: Club Brugge'dan Galatasaray mesajı!
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Club Brugge'dan Galatasaray mesajı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Belçika Ligi'nde Oostende'yi 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuşan Philippe Clement, Galatasaray mesajı verdi.

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Spor Arena Dış Haber | Belçika Ligi'nde Oostende'yi 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuşan Philippe Clement, Galatasaray mesajı verdi.


Clement, Çarşamba günü oynayacakları Galatasaray maçı hakkında "Galatasaray'da eksik oyuncular var ama sağlam bir çekirdek grupları var. Onlar için 'Tamam ya da devam' maçı olacak. Kazanmak zorundalar. Türkiye'de çok ateşli bir atmosfer oluyor. Bunu Real Madrid ve PSG maçlarında gördük." sözlerini kullandı.


Kritik maç öncesi Club Brugge'un 2, Galatasaray'ın ise 1 puanı bulunuyor.

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Club Brugge, Galatasaray, Oostende, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:49 
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