Club Brugge, deplasmanda kazandı
1 saat önce
Belçika 1. Futbol Ligi takımlarından Club Brugge, deplasmanda Cercle Brugge'u 2-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Belçika 1. Futbol Ligi takımlarından Club Brugge, deplasmanda Cercle Brugge'u 2-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 18 Eylül Çarşamba günü konuk olacağı Club Brugge, lig mücadelesinde Cercle Brugge ile karşılaştı.
Club Brugge, 33. dakikada Krepin Diatta ve 60. dakikada Emmanuel Dennis'in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Club Brugge puanını 14'e çıkardı.
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