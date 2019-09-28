Son Dakika Haberleri: Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta kazandı
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Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta kazandı

1 saat önce

Belçika 1. Futbol Ligi takımlarından Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta Mechelen'i 5-0 yendi.

Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta kazandı, System.String[]

Belçika 1. Futbol Ligi takımlarından Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta Mechelen'i 5-0 yendi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mücadelesinde deplasmanda Mechelen ile karşılaştı.

Club Brugge'ün Galatasray'dan kiraladığı Mbaye Diagne, 57. dakikada dahil olduğu oyunda 63. ve 70. dakikalarda 2 gol attı.

Misafir ekibin diğer gollerini 20. dakikada Krepin Diatta, 76. dakikada Siebe Schrijvers ve 82. dakikada Hans Vanaken kaydetti.

Bu sonuçla Club Brugge puanını 20'ye çıkarırken, Mechelen 14 puanda kaldı.

Mbaye Diagne, Club Brugge, Mechelen, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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