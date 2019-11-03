Club Brugge durdurulamıyor! Mbaye Diagne...

Belçika Ligi 14. hafta mücadelesinde Club Brugge ile Kortrijk karşı karşıya geldi. Jan Breydelstadion'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 3-0 gibi net bir skorla Club Brugge oldu.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. ve 21. dakikalarda Vanaken ile 69. dakikada Okereke kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.



Alınan bu sonucun ardından Club Brugge puanını 33'e yükselti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Kortrijk ise 14 puanla 12. sırada kaldı.



Galatasaray'ın eski forveti Mbaye Diagne, ilk 11'de başlayıp 62 dakika sahada kaldığı Kortrijk maçını boş geçti ve takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.



