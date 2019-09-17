Son Dakika Haberleri: Club Brugge-Galatasaray maçına doğru
Son Dakika Spor Haber

Club Brugge-Galatasaray maçına doğru

20 dakika önce

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile iyi bir maç oynayacaklarını söyledi.

Club Brugge-Galatasaray maçına doğru, System.String[]

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile iyi bir maç oynayacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Ryan Donk ve Ryan Babel, maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da düzenlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Belçika temsilcisinde forma giyen ve eski takımına karşı mücadele edecek Donk, "Galatasaray'da olmaktan mutluyum. Brugge'a da minnettarım. Galatasaray ile buraya gelmekten de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Donk, yarınki maça ilişkin beklentisinin sorulması üzerine, "Brugge farklı bir kulüp. Buraya her taraftan da seyirci geliyor. Sanırım iyi bir maç olacak." diye konuştu.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Babel ise, "Yeni futbolcular hep birlikte yeterince çalıştık. Sanırım herkes Şampiyonlar Ligi maçı için heyecanla bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerine dair soruya ise Babel, "Evet. Yeni bir takım ve de yeni bir zaman. O yüzden herkes gibi ben de heyecanlı bir şekilde bekliyorum." yanıtı verdi.

Galatasaray, Club Brugge, Brugge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cristiano Ronaldo'dan evlilik sinyali
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğine bayılıyorum Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu! İşte o görüntüler Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, PFDK'ya sevk edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Club Brugge-Galatasaray maçına doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]