Son Dakika Haberleri: Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1)
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Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1)

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları BRUGGE - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ön eleme turu ilk maçında yarın karşılaşacakları Club Brugge maçı öncesi Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları BRUGGE - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ön eleme turu ilk maçında yarın karşılaşacakları Club Brugge maçı öncesi Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1)

Club Brugge, Fatih Terim, Belçika, Brugge, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:32 Kaynak: AA
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