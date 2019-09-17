Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1)
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları BRUGGE - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ön eleme turu ilk maçında yarın karşılaşacakları Club Brugge maçı öncesi Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:32 Kaynak: AA
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