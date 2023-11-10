Beşiktaş\'ın Konferans Ligi\'nde gruptan çıkma şansı kalmadı

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Lugano'yu mağlup etti. Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

BRUGGE YENDİ, BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI KALMADI

Gecenin diğer maçında Club Brugge ile Lugano karşı karşıya geldi. Club Brugge maçı 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

ABRUPA DEFTERİ KAPANDI

Lider Club Brugge puanını 10'a yükseltti, üçüncü sıradaki Lugano 4 puanda kaldı. 1 puanı olan temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla ikinci sırada yer alan Bodo/Glimt'e iki maçta da kaybettiği için Norveç ekibini geçme şansı kalmadı. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa defterini kapattı.