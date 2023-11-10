 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı - Son Dakika

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı

Beşiktaş\'ın Konferans Ligi\'nde gruptan çıkma şansı kalmadı
10.11.2023 01:14  - Güncelleme: 01:28

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Lugano'yu yenerek Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansını sonlandırdı. Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i iki maçta da yenemediği için gruptan çıkma şansını kaybetti ve Avrupa defterini kapattı.

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Lugano'yu mağlup etti. Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

BRUGGE YENDİ, BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI KALMADI

Gecenin diğer maçında Club Brugge ile Lugano karşı karşıya geldi. Club Brugge maçı 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

ABRUPA DEFTERİ KAPANDI

Lider Club Brugge puanını 10'a yükseltti, üçüncü sıradaki Lugano 4 puanda kaldı. 1 puanı olan temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla ikinci sırada yer alan Bodo/Glimt'e iki maçta da kaybettiği için Norveç ekibini geçme şansı kalmadı. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa defterini kapattı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Club Brugge, Konferans, Beşiktaş, Lugano, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı - Son Dakika


Son Dakika
01:43 Puan alamadık! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta
01:14 Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı
00:52 Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu
00:44 Valencia maçının kadrosuna alınmayacak! Arda Güler yeniden mi sakatlandı?
00:21 CHP'li vekiller Yargıtay'ın AYM hamlesine tepki olarak TBMM'de eylem başlattı
23:26 Dilan Polat iddiası ilçeyi karıştırdı! Haberi duyan yüzlerce kişi kuyumcu dükkanına geldi
23:07 İsrail askerleri Batı Şeria'da katliam yaptı: 18 Filistinliyi öldürdüler
22:40 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu
22:23 Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaptığı 15 Temmuz paylaşımını bir süre sonra kaldırdı
22:25 İslami Cihad Hareketi, İsrailli 2 rehineyi serbest bırakmaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 02:13:08. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement