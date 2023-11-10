UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Lugano'yu mağlup etti. Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.
Gecenin diğer maçında Club Brugge ile Lugano karşı karşıya geldi. Club Brugge maçı 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.
Lider Club Brugge puanını 10'a yükseltti, üçüncü sıradaki Lugano 4 puanda kaldı. 1 puanı olan temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla ikinci sırada yer alan Bodo/Glimt'e iki maçta da kaybettiği için Norveç ekibini geçme şansı kalmadı. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa defterini kapattı.
Son Dakika › Futbol › Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı - Son Dakika