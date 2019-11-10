Son Dakika Haberleri: Club Brugge, ligde ilk kez yenildi
Son Dakika Spor Club Brugge, ligde ilk kez yenildi

Club Brugge, ligde ilk kez yenildi

6 saat önce

Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, deplasmanda Antwerp'e 2-1 yenildi.

Club Brugge, ligde ilk kez yenildi, System.String[]

Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, deplasmanda Antwerp'e 2-1 yenildi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mücadelesinde milli kaleci Sinan Bolat'ın kalesini koruduğu Antwerp'e konuk oldu.

Club Brugge, 25. dakikada Siebe Schrijvers'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 50. dakikada penaltıdan Dieumerci Mbokani ve 64. dakikada Simon Mignolet'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.

Belçika liginde çıktığı 14. maçta ilk kez yenilen lider Club Brugge, 33 puanda kaldı. Antwerp ise 24 puanla 5. sıraya yükseldi.

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında 26 Kasım Salı günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray, Club Brugge, Belçika, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
Galatasaray seçime gidiyor! Rıdvan Dilmen: İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 01:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Club Brugge, ligde ilk kez yenildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]