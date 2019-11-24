Son Dakika Haberleri: Club Brugge maçına Slovak hakem
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Club Brugge maçına Slovak hakem

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında salı günü oynanacak Galatasaray ile Club Brugge arasındaki karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında salı günü oynanacak Galatasaray ile Club Brugge arasındaki karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Slovak hakem Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray'ın Club Brugge'u konuk edeceği müsabaka 26 Kasım Salı günü saat 20.55'te başlayacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:48 Kaynak: DHA
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