Club Brugge maçına Slovak hakem
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında salı günü oynanacak Galatasaray ile Club Brugge arasındaki karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:48 Kaynak: DHA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında salı günü oynanacak Galatasaray ile Club Brugge arasındaki karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Slovak hakem Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray'ın Club Brugge'u konuk edeceği müsabaka 26 Kasım Salı günü saat 20.55'te başlayacak.
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