Son Dakika Haberleri: Club Brugge maçının ilk 11'leri belli oldu
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Club Brugge maçının ilk 11'leri belli oldu

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında Galatasaray evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk edecek.

Club Brugge maçının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında Galatasaray evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Galatasaray, Club Brugge karşısında puan alamaması halinde Avrupa kupalarına veda edecek.

İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Adem

CLUB BRUGGE: Mignolet - Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Diatta, Openda, Dennis


UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Club Brugge, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:06 Kaynak: DHA
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