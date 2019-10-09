Son Dakika Haberleri: Club Brugge'un forveti, Galatasaray sonrası tehdit alıyor!
Son Dakika Spor Club Brugge'un forveti, Galatasaray sonrası tehdit alıyor!

Club Brugge'un forveti, Galatasaray sonrası tehdit alıyor!

1 saat önce

Club Brugge'ün Nijeryalı santraforu Emmanuel Bonaventure Dennis, Galatasaray maçında kaçırdığı gollerden sonra bahisçilerden ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Club Brugge'un forveti, Galatasaray sonrası tehdit alıyor!, System.String[]

Club Brugge'ün Nijeryalı santraforu Emmanuel Bonaventure Dennis, Galatasaray maçında kaçırdığı gollerden sonra bahisçilerden ölüm tehditleri aldığını söyledi.


Genç golcü, "Bana hakaret ettiler. Bugünlerde çok fazla kumar var. Birçok insan, G. Saray'a karşı Club'ın kazanacağına dair bahse girmiş. Bahislerini kaybettikleri için sosyal medya hesaplarından bana saldırdılar. Uykularım kaçtı" açıklamasında bulundu.


Dennis, ardından Real Madrid ile 2-2 biten maçta takımı adına 2 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.


Club Brugge, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:26 
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