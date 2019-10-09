Club Brugge'un forveti, Galatasaray sonrası tehdit alıyor!
1 saat önce
Club Brugge'ün Nijeryalı santraforu Emmanuel Bonaventure Dennis, Galatasaray maçında kaçırdığı gollerden sonra bahisçilerden ölüm tehditleri aldığını söyledi.
Club Brugge'ün Nijeryalı santraforu Emmanuel Bonaventure Dennis, Galatasaray maçında kaçırdığı gollerden sonra bahisçilerden ölüm tehditleri aldığını söyledi.
Genç golcü, "Bana hakaret ettiler. Bugünlerde çok fazla kumar var. Birçok insan, G. Saray'a karşı Club'ın kazanacağına dair bahse girmiş. Bahislerini kaybettikleri için sosyal medya hesaplarından bana saldırdılar. Uykularım kaçtı" açıklamasında bulundu.
Dennis, ardından Real Madrid ile 2-2 biten maçta takımı adına 2 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:26
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