Son Dakika Haberleri: Club Salima’yı Celal Sönmez aldı
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Club Salima’yı Celal Sönmez aldı

1 saat önce

Bursa'nın köklü kuruluşlarından Celal Sönmez'in başkanlığını yürüttüğü Sönmez Holding, turizm sektöründe büyümesini sürdürüyor.

Club Salima’yı Celal Sönmez aldı, System.String[]

Bursa'nın köklü kuruluşlarından Celal Sönmez'in başkanlığını yürüttüğü Sönmez Holding, turizm sektöründe büyümesini sürdürüyor.

Celal Sönmez, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:40 
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