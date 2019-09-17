Club Salima’yı Celal Sönmez aldı
1 saat önce
Bursa'nın köklü kuruluşlarından Celal Sönmez'in başkanlığını yürüttüğü Sönmez Holding, turizm sektöründe büyümesini sürdürüyor.
Bursa'nın köklü kuruluşlarından Celal Sönmez'in başkanlığını yürüttüğü Sönmez Holding, turizm sektöründe büyümesini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:40
Rusya'dan S-400 açıklaması: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler Manisa, Alman otomotiv devi Volkswagen'i bekliyor Editörün hatası, Fatih Portakal'a özür üstüne özür diletti