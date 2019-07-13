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Club Universitario Tren Clausura İlk Tur Öncesinde

2 saat önce

Club Universitario de Deportes, Union Comercio ile oynadığı maçtan önce Campo Mar'da antrenman yaptı.

Club Universitario de Deportes, Union Comercio ile oynadığı maçtan önce Campo Mar'da antrenman yaptı.
Club Universitario Tren Clausura İlk Tur Öncesinde
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:05 
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