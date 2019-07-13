Club Universitario Tren Clausura İlk Tur Öncesinde
2 saat önce
Club Universitario de Deportes, Union Comercio ile oynadığı maçtan önce Campo Mar'da antrenman yaptı.
Club Universitario de Deportes, Union Comercio ile oynadığı maçtan önce Campo Mar'da antrenman yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:05
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