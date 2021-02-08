Clubhouse, Çin'de sansürden kaçanlar için tartışma ortamı yaratıyor - Son Dakika
BBC

Clubhouse, Çin'de sansürden kaçanlar için tartışma ortamı yaratıyor

08.02.2021 05:47
Clubhouse, Çin'de sansürden kaçanlar için tartışma ortamı yaratıyor, System.String[]

Clubhouse sosyal medya uygulaması, Çin'de Tayvan'ın bağımsızlığı ve Uygur Türkleri gibi normalde yasaklı konuların tartışılabildiği bir ortam yaratıyor.

Clubhouse sosyal medya uygulaması, Çin'de Tayvan'ın bağımsızlığı ve Uygur Türkleri gibi normalde yasaklı konuların tartışılabildiği bir ortam yaratıyor.

Reuters'ın haberine göre Çin'de kullanıcılar, devletin sansüründen kaçmak için Clubhouse'daki odalara akın ediyor.

Davetiye ile girilebilen, şimdilik sadece iOS işletim sistemi olan cihazlarda kullanılabilen ve sese dayalı sosyal medya mecrası Clubhouse, 2020 yılında ABD'de kuruldu.

Reuters haberinde Clubhouse'un kimi odalarında Çinli kullanıcıların Tayvan'ın bağımsızlığı,

Çin'in kamplarda tuttuğu Uygur Türkleri ve Çin'in Hong Kong'da devreye soktuğu tartışmalı güvenlik yasası gibi konuların konuştuğunu kaydetti.

Bloomberg haber ajansı ise Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya şirketlerinin yasaklı olduğu Çin'de pazar günü Clubhouse'a VPN'e ihtiyaç duymadan girilebildiğini belirtti.

Türkiye'de de hızla yayılıyor

Teknoloji sektörünün öncü isimlerinin ve influencer adı verilen sosyal medya ünlülerinin tartışma odalarında bir araya geldiği Clubhouse, Türkiye'de de hızla yayılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasıyla ilgili olarak düzenlenen protestoların da Clubhouse'daki odalarda tartışıldığı görülmüştü.

Protestolarla ilgili kimi odalarda uygulamanın kişi sınırı olan 5 bin sayısına ulaştığı gözlemlenmişti.

Clubhouse'daki tartışmalarda moderatör olan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımları yüzünden gözaltına alındı.

Çin'de davetiyelerin fiyatı 70 dolara kadar çıktı

Financial Times gazetesinin haberine göre normalde ücretsiz olan Clubhouse davetiyeleri Çin'deki kimi internet sitelerinde 7-77 dolar arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Financial Times'a konuşan Hong Kong'daki Çinli Üniversitesi'nden iletişim profesörü Fang Kecheng, "İnsanlar Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ya da Hong Kong'da neler olduğunu gerçekten merak ediyor" açıklamasında bulundu.

Fang, aynı zamanda uygulamanın çoktan Çin hükümetinin radarına takılmış olabileceğini söyleyerek güvenlik uyarısında bulundu: "Hiçbir teknoloji tamamen güvenli değil, tartışmalar kaydediliyor olabilir."

Çin'de yasaklanması bekleniyor

Bloomberg haber ajansına da konuşan Fang Kecheng, uygulamanın şimdilik eğitimli çok az sayıda Çinli vatandaşa ulaştığı görüşünde; Fang, "Uygulamanın Çin'in geneline ulaşabileceğini düşünmüyorum, öyle bir durumda kesinlikle engellenecektir" dedi.

Ruder Finn adlı halkla ilişkiler şirketinden internet uzmanı Gao Ming ise Financial Times'a yaptığı açıklamada belirli bir kullanıcı sayısına ulaştıktan uygulamanın yasaklanmasını beklediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo'da bir kullanıcının, "Bu ortam ne kadar yaşayacaktır emin değilim, ancak internetteki bu anı hep hatırlayacağım" diyen açıklaması 65 binin üzerinde beğeni aldı.

'Çinliler ve Uygurlar arasında diyalog kurdum'

Clubhouse'daki kimi tartışma odalarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki aile üyeleri ve yakınlarıyla irtibatını kaybedenlerin başına gelenleri anlattığı görüldü.

Bloomberg'e konuşan Halmurat Harri Uygur adındaki Finlandiyalı aktivist, "Clubhouse sayesinde görüşlerimi açıklayabileceğim bir dinleyici kitlesini ve özgürlüğü buldum. Uygurlar ve Çinliler arasındaki diyaloğu sağlayarak kendi hikayemi anlatabildiğim için uygulama benim için yararlı oldu" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Tesla CEO'su Elon Musk ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in çeşitli odalarda konuştuğu görülmüştü.

Financial Times'a göre uygulama daha bir yılını doldurmadan bir milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

Uygulamanın dünya çapında 3,4 milyon kez indirildiği hesaplanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Medya, Uygur, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Clubhouse, Çin'de sansürden kaçanlar için tartışma ortamı yaratıyor - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü
Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı         
00:27
İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak         
23:13
Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu         
21:35
Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak         
20:58
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş         
16:57
Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı         
14:19
Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor         
13:51
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı         
13:09
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu         
12:20
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı         
10:47
Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 06:41:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Clubhouse, Çin'de sansürden kaçanlar için tartışma ortamı yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei