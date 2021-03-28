Clubhouse Nedir? Sadece davetlilerin katılabileceği chat uygulamasını açıklıyoruz. - Son Dakika

Son zamanlarda Clubhouse hakkında neden çok şey duyduğunuzu merak ediyor musunuz? "Gamestonk" tartışmasına benzer şekilde, Elon Musk'ı kısmen suçlayabiliriz. Dünyanın en zengin adamı (şimdilik) Ocak ayında bir Clubhouse odasında ortaya çıkarak hizmete büyük ilgi gösterdi. (Bill Gates geçenlerde aynısını yaptı.) İşte herkesin bahsettiği özel sohbet uygulaması hakkında bilmeniz gerekenler.

Clubhouse nedir?

İşin özü şu: Telefonunuzda, başkalarının canlı konuşmalarını dinlemenize izin veren bir uygulamanız olduğunu hayal edin. Ama ürkütücü bir şekilde değil; bu insanlar duyulmak istiyor. Hatta ünlü olabilirler veya en azından ilginç veya bilgili olabilirler (yine de garantisi yoktur). ve sohbete katılma fırsatınız olabilir. Bunu sesli sohbet sosyal ağı olarak düşünün. Yani resim veya video yok mu?

Hayır. Her kullanıcı için yalnızca profil resimleri var.

Clubhouse uygulamasını nereden edinebilirim?

Clubhouse şu anda yalnızca iOS'ta kullanılabilir. Herhangi bir iPhone kullanıcısı, uygulamayı indirebilir.

Harika, böylece kaydolabilirim, değil mi?

Hayır! Bu yazının yazıldığı sırada, erişim elde etmek için mevcut bir Clubhouse kullanıcısından bir davet almanız gerekiyor. Her yeni kullanıcı iki davetiye alır ve uygulamayı kullandıkça daha fazla kazanır. Arkadaşlarına sahip olup olmadıklarını sor. EBay'de bir davetiye satın alabilir veya "önceden ödeme" davet zincirlerini deneyebilirsiniz, ancak dolandırıcılık davetine karşı dikkatli olun. Clubhouse'un dünyaya açılmasını beklemek en iyisi olabilir.

Clubhouse'u iPad'de kullanabilir miyim?

Elbette, ancak iPadOS için optimize edilmedi. Yani uygulamayı küçük bir pencerede kullanacak veya ona garip bir şekilde, yakınlaştırılmış 2x boyutunda bakacaksınız.

Android'de yok mu? ONE MOMENT!

Bir Android uygulaması yapım aşamasında. Geliştiriciler ölçeği yavaşça büyütmek istiyor ve dünya çapında iPhone kullanıcılarından daha fazla Android kullanıcısı var. Android'den başlamak, bir tanıtım gösterisinden sonra Clubhouse sunucularını öldürmüş olabilir (örneğin, Musk'ın bir odada olması gibi). Yine de, kısa sürede 3 milyon kullanıcıya ulaşmak - yukarıdaki tabloya bakın - büyük bir büyüme.

Doğal olarak, bundan yararlanacakla olacaktır. Joinclubhouse[.]mobi adresindeki sahte bir web sitesi, Android için Clubhouse gibi davranan bir Truva atı programını çoktan dağıttı. Yaklaşık 500 çevrimiçi hizmet için giriş bilgilerinizi çalmaya çalışan bir program. Çok dikkatli olun.

Yani tek ihtiyacım olan tek şey uygulama mı? Web sitesi yok mu?

Şirketin sahip olduğu tek web sitesi joinclubhouse.com ve bu sadece Apple App Store'a bir gösterici. (Bu hizmeti clubhouse.io ile de karıştırmayın. Bu bir proje yöneticisidir.)

Clubhouse kayıt için verilerimin ne kadarını istiyor?

Clubhouse'a telefon numaranızı ve gerçek adınızı (teoride) vermelisiniz. Bir davet almadan önce hizmet için istediğiniz kullanıcı adını kaydedebilirsiniz. Sizi davet eden kişinin telefon numaranıza ihtiyacı vardır. Metin yoluyla joinclubhouse.com/app adresini ziyaret etmenizi ve bu numara ile oturum açmanızı söyleyen bir bağlantı alacaksınız.

Sıfırdan bir profil oluşturmak istemiyorsanız, Twitter hesabınızı Clubhouse'a bağlayın; mevcut Twitter profil resminizi bile çekecektir. Clubhouse, takip edilecek kişileri bulmayı kolaylaştırmak adına sizi kişilerinizi birbirine bağlamaya da zorlar. Etkileyicilerle dolu bir kişi listeniz yoksa zahmet etmeyin. Giriş yaptıktan sonra, e-posta adresinizi hizmetle doğrulayın, böylece bir sorun varsa yeniden bağlanmak için bir yöntem olarak bu hizmete sahip olursunuz.

Daha önce neden haberim olmadı? Ne zaman piyasaya çıktı?

Clubhouse Mart 2020'de (ABD'de COVID ile birlikte!) Hizmete girdi. Gerçek dünya kulüp üyeliğine çok benzeyen, yalnızca davetliler için ayrıcalıklı olması nedeniyle kısmen seçkin bir azınlık için büyük bir trend haline geldi. Uygulama ilk günlerde, esas olarak risk sermayedarlarından oluşan inanılmaz derecede küçük bir topluluktu. Sonuçta, Clubhouse — Alpha Exploration Co. — arkasındaki şirket, iki aylık varlığın ardından Andreessen Horowitz'den 12 milyon dolarlık yatırım aldı. Hızla 100 milyon dolar değerine ulaştı ve o zamanlar yalnızca 1.500 kullanıcısı vardı. Artık yalnızca davetle erişim olsa bile, yatırımcılardan çok daha fazlasına açık.

Clubhouse'da ne dinlemem gerekiyor?

Nihayet eriştiğinizde, uygulama spordan teknolojiye, dünya meselelerine, inanca, "koşuşturmaya" kadar takip edebileceğiniz sohbet konularıyla dolu bir sayfa sunuyor. Her birinde aynı şeyle ilgilenen insanları bulacaksınız ve onları takip edebilirsiniz. Ne kadar çok konu ve takip ederseniz, arzularınıza uyan bir oda için öneriler alma olasılığınız o kadar artar.

Konuşmalar kalıcı değil mi?

Sohbet odaları bir açılır bir kapanır. Clubhouse, konuşmaları gerçekleştikçe kaydettiğini söylüyor, ancak onları yalnızca oda canlıyken birisi şikayette bulunursa diye saklıyor. Sohbet sırasında kimse bir olay bildirmezse, Clubhouse, toplantı sahibi tartışmayı kapatır kapatmaz kaydı iptal ettiğini söylüyor. Elbette kullanıcılar, sohbetleri kendi amaçları için kaydetmenin birçok yolunu buluyorlar. İnternet hala sonsuzdur.

Bir sohbette kaç kişi olabilir?

Mevcut sınır, Clubhouse odası başına 5.000 kişidir - Musk bunu elbette yakaladı. Bu odadaki kullanıcılar, söylenenleri kaydetmek için akıllıca bir çözüm olarak görüşmeyi YouTube'da canlı yayınlamaya başladı.

Sohbetten kasıt gerçekte ne? Bir podcast gibi değil mi?

Bu, podcast tercihlerinize bağlıdır, ancak unutmayın - dahil olan tüm insanlar, süslü ses kurulumları değil, iPhone'ları aracılığıyla konuşuyorlar. Birbirlerini görmezler, bu yüzden gerçekten bir telefon görüşmesini dinlemek gibidir. Profesyonel düzenleme, ses efekti, geçiş yok ve reklam yok (en azından resmi olarak). Bununla birlikte, sohbetin "tarzı" esnektir: bir oda arkadaşlar arasında bire bir gündelik olabilirken, diğeri daha resmi bir talk-show tarzı röportaj, büyük bir grup tartışması ve hatta bir müzik- paylaşım oturumu. Bir milyarder gibi ilginç biri bir odaya düşerse, oda yaratıcısı/ moderatörü onu konuşmacı olarak "sahneye" koyabilir.

Yani sadece dinleyebilir miyim?

Şart değil. Dinleyen herkes neredeyse "elini kaldırabilir". Konuşmanıza izin vermek isterlerse, bu odanın yaratıcısı/ moderatörüne bağlıdır.

Daha çok videosuz Zoom'a benziyor.

Bazı açılardan, elbette ... veya videoyu açmadan her zaman Yakınlaştırma veya Google Meet yapabilirsiniz. Ancak Zoom toplantıları varsayılan olarak halka açık değildir. Clubhouse görüşmeleri, seçkin birkaç üyeye değil, onu bulabilen tüm üyelere açıktır. Sanal kürsü sınırlıdır ve umarım söyleyecek önemli veya ilginç bir şeyi olan insanlara söz verir. Ayrıca, konuşurken ekrana bakmanıza gerek kalmaması, günümüzün günlük video görüşmelerinden hoş bir değişikliktir.

Clubhouse'u gerçekten kim kullanacak?

Şu anda Clubhouse, konuşmayı seven ve dinleyici kitlesini özleyen - muhtaç ünlüler gibi - ya da ilginç sohbetlerin yakınında uçup gitmeyi isteyenler için. Kulüp evi, başka bir COVID kışında ihtiyaç duydukları merhem olabilir. Sonunda, büyüdükçe ve önemli hale geldikçe, hepimizin göz kulak olması gereken yeni bir ortam olabilir.

Bir dakika! Ünlüler de mi var?

Evet, Kevin Hart, Drake, Tiffany Haddish ve bir avuç kişi onu kullanıyor. Aslında, uygulama özellikle Siyah eğlence topluluğunda popüler hale geliyor. Haddish, Clubhouse'da 1 milyon takipçi geçen ilk kişiydi, bu da hizmetin 1500 kullanıcının rekorunu çok geride bıraktığını söylemeli. Ancak bu, incelememizde belirttiğimiz "iddialı, nüfuz kovalayan atmosferde" oynayabilir.

Üçüncü şahıslar herhangi bir Clubhouse eklentisi yapıyor mu?

Evet, ancak geliştiricilerin bir şeyleri Clubhouse deneyimine gerçekten bağlamaları için bir uygulama programlama arayüzü (API) olmadığı için bu kolay değil. Örneğin, Direcon Clubhouse konvosları için analitik konusunda size yardımcı olmak istiyor (ayda 50 ABD doları), ancak başlangıçta bu, kullanıcı bilgilerine biraz fazla maruz kalmanız anlamına geliyordu. Ses tahtaları (her konuşma ses efektlerinden yararlanır), Telegram tabanlı bir konuşma kaydedici, hedef kitle Soru-Cevap panoları, Clubhouse'ye özgü bağlantı kısaltıcılar ve Clubhouse avatarınıza bir renk halkası eklemek için bir dizi uygulama gibi birkaç başka araç daha vardır. Tüm bunlar, Clubhouse'un bir API hakkında yakında karar vermesi gerektiğini gösteriyor.

Clubhouse'un dezavantajları nelerdir?

Hizmetin halihazırda nefret söylemi ve tacizle ilgili bazı sorunları vardı, bu nedenle Ekim ayında topluluk moderasyon yönergeleri oluşturmak zorunda kaldı. Yaygın bir hata yaptı - kullanıcıların aptal olmadıklarına güvenebileceğine inanmak. Her zaman gerizekalılar çıkıp patavatsızlık yapacaktır.

Hükümete biraz fazla ifade özgürlüğü sunduğu için 8 Şubat 2021 itibarıyla Çin'de engellendi. Çin'de yaşıyorsanız bu sadece bir dezavantaj.

Bir kötü haber daha: Hizmet, Çin'deki bir üçüncü taraf geliştiricinin Clubhouse'un davet gerektirmeyen bir Android sürümü oluşturmaya çalışmasının ardından, ilk veri ihlalini çoktan yaşadı.

Mahremiyet de bir sorun olabilir. Inc.com'un bildirdiği gibi, Clubhouse, şikayetlerle ilgili bu kayıtları ne kadar süreyle sakladığını ("soruşturma tamamlandığında" tek söylediği şey) veya şirkette bunlara kimin erişimi olduğunu belirtmiyor. Clubhouse, yalnızca paylaştıklarınızdan (kişileriniz ve sosyal medya) değil, başkalarının paylaştıklarından da (kişiler ve sosyal medya) sizinle ilgili diğer bilgileri de topluyor. Çerezler gibi sizi her zaman tüm olağan numaralarla izler.

Ya bu kulüpten ayrılmak istersem?

Önceden, Clubhouse'dan kurtulmak için "support@alphaexplorationco.com" adresine e-posta göndermeniz gerekiyordu, ancak kullanıcı şikayetlerinin ardından, artık Ayarlar> Hesap> Hesabı Devre Dışı Bırak seçeneğine giderek hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz.