Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne? - Son Dakika
BBC

Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne?

19.02.2021 04:12
Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne?, System.String[]

Şimdiden birçok ünlü ismin ilgisini çekmeyi başaran ve bazı ülkelerde engellenen yeni sosyal platform Clubhouse hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

Dünyayı kasıp kavuran TikTok uygulamasının çıkışından bu yana neredeyse dört yıl geçti ve herkesin beklediği gibi bir sonraki büyük sosyal medya olayı yola çıktı: Clubhouse.

Henüz bir yılını tamamlamadan yüksek bir ilgiyle karşılandı, çetin tartışmalara sahne oldu, hatta bazı ülkelerde başka sosyal medya devlerinin bulunduğu "yasaklı uygulamalar" listesine girdi.

Clubhouse ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

Neden ciddiye almalıyım?





Uygulama çıkış yaptığı ABD başta olmak üzere Çin, Brezilya ve Türkiye'de büyük ses getirdi. Henüz yeni yeni adını duyurduğu ülkelerde de yakında yaygınlaşması bekleniyor.

Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e, Drake'den Kanye West'e ve medya yıldızı Oprah Winfrey'e kadar birçok tanınmış isim uygulamaya adım attı.

Türkiye gibi ülkelerde de siyasetin sıcak gündeminin damga vurduğu hararetli tartışmalar binlerce kişiyi Clubhouse uygulamasına yöneltti. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında Clubhouse, gelişmelerin doğrudan takip edilebildiği mecralar arasında öne çıktı.

Elbette dünya genelindeki bu büyük ilgi şirketin maddi değerini de yükseltti. Financial Times'a göre uygulamanın değeri şimdiden 1 milyar doların üzerinde.

Clubhouse nasıl çalışıyor?

Clubhouse'u diğer sosyal platformlardan farklılaştıran, metin, görsel ya da videoların olmaması. Uygulama yalnızca sesli iletişime dayanıyor.

Üstelik uygulamadaki tüm akış canlı yayınlarla gerçekleşiyor.

Kullanıcılar istedikleri konuyu konuşmak üzere kendileri bir oda açabildikleri gibi başka insanların açtığı odalara da katılabiliyor.

Genelde bir odada belli sayıda insana konuşma opsiyonu tanınırken diğerlerinin yalnızca dinlemesi mümkün oluyor. Ancak kullanıcılar söz isteyip konuşma hakkı elde edebiliyor.

Odada konuşulanlar kayıt altına alınamıyor ve her şeyin gerçek zamanlı olarak takip edilmesi gerekiyor.

Takip etmek istediğiniz içerikleri kaçırmamak için, uygulama içerisinde istediğiniz konuları işaretleyip bunlarla ilgili bildirim alabiliyorsunuz.

Clubhouse'ın sevilen yanları neler?





Clubhouse'un sesli içerikten ibaret olması, podcast ya da radyo programı dinliyormuş gibi bir duygu yaratıyor.

Böylece uygulama, kullanıcıları içerik türleri arasında geçiş yapmaktan kurtarıyor. Yani saniyeler içinde dikkat dağıtan kedi fotoğraflarının araya girmesiyle güncellenen ve tek bir konuyu takip etmeye imkan tanımayan bir zaman akışı, Clubhouse'da yok.

Birçok kişi uygulamayı arkadaşlarıyla konuşmak için kullansa da Elon Musk gibi isimleri "çevrimiçi" görmek, onları gerçek zamanlı olarak aynı odada karşı karşıyaymış gibi dinlemenize imkan sağlıyor.

Clubhouse'un beklenmeyen bir avantajı ise, yeni bir uygulama olması sayesinde, büyük sosyal ağların yasaklandığı ülkelerde tartışma ortamı yaratması.

Twitter ve Facebook'un yasaklı olduğu Çin'de sansüre uğrayan konuları konuşmak için Clubhouse uygulamasına büyük ilgi gösterildi. Ancak uygulama Çin'de kısa süre içerisinde yasaklandı. Uygulamaya giren kullanıcılar 8 Şubat haftasından itibaren hata mesajı almaya başladılar.

Türkiye'de ise Twitter, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra siyasi ve toplumsal konuların tartışıldığı ortamlar arasına hızlı bir giriş yaptı.

Siyasi parti liderleri de Clubhouse'da takipçileriyle buluşmaya başladı.

Hemen indirip başlayabilir miyim?





Hayır. Öncelikle Clubhouse henüz Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılamıyor.

Huawei, Samsung, LG ve diğer Android tabanlı cep telefonları için çalışmalar sürse de henüz Clubhouse yalnızca iPhone'larda kullanılabiliyor.

Öte yandan iPhone sahibi olmanız, uygulamayı hemen indirip kullanmak için yeterli değil.

Clubhouse yalnızca davet ile katılmanın mümkün olduğu bir platform. Bir kullanıcının size katılma daveti göndermesi durumunda giriş yapabiliyorsunuz. Her kullanıcının yalnızca iki davet hakkı bulunuyor.

Uygulamanın aynı yöntemi ne kadar sürdüreceği ise bilinmiyor.

Bugün dünyada 1,5 milyar kullanıcısı olan Facebook'un ilk başlarda ABD'de üniversiteli küçük bir çevreyle yola çıktığını unutmamak lazım.

Bugün yine 1,5 milyarın üzerinde kullanıcısı olan elektronik posta platformu Gmail de bir zamanlar davet usülüyle kullanılabiliyordu.

Zayıf yönleri neler?





İnsanların konuştuğu odalar en fazla 5 bin katılımcıya açılabiliyor. Yani çok popüler bir ismin konuşmacı olduğu bir odaya katılamama ihtimaliniz var.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında da Clubhouse'da yayın yapan öğrencilerin kanalı 5 bin kullanıcı sınırına ulaşmıştı.

Öte yandan tüm diğer sosyal medya uygulamaları gibi Clubhouse da "gizlilik ihlali" tartışmalarını beraberinde getirdi.

Uygulama, yaşanabilecek özel durumlarla ilgili soruşturmalara destek olmak amacıyla, kısa süreliğine de olsa tüm konuşmaları kayıt altında tutuyor.

Ancak bu ses dosyalarının daha uzun süre muhafaza edilmesi Clubhouse'un inisiyatifinde.

'Yeni akım' Clubhouse olacak mı?

Muhtemelen. Clubhouse şu anda iki milyon aktif kullanıcıya sahip ancak 2020'de yola çıkmış olmasına karşın çok hızlı bir ilerleme kaydetti.

Ancak sosyal medya zorlu bir iş alanı ve ilk bakışta Clubhouse'un arkasındaki teknik altyapıyı kopyalamak oldukça mümkün görünüyor.

Snapchat'in başına geldiği gibi, rakipler bu fikirden yola çıkarak benzer uygulamalar geliştirebilir.

Snapchat, sahip olduğu "kaybolan gönderi" formatını Instagram'ın 'Hikaye' özelliğine kaptırmıştı.

Netice ne olursa olsun, Clubhouse, henüz kimsede olmayan ses içeriği özelliğiyle yola çıktı ve hayli iddialı görünüyor.

Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne?
Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne?
Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne?
Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne?
Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne?

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Medya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne? - Son Dakika

BBC

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