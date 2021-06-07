CMA CGM Aircargo İstanbul uçuşlarına başladı - Son Dakika

Hava kargo şirketi CMA CGM Aircargo'nun Air Belgium tarafından işletilen uçağı İstanbul uçuşlarına başladı.

Belçika'nın Liege Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na seferlere başlayan Air Belgium ait Airbus 330-200F tipi uçağı dün sabaha karşı İstanbul'a ilk uçuşunu yaptı.

Çelebi Hava Servisi tarafından hizmet verilen uçak daha sonra KF902 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere yeniden Liege'e hareket etti.

Air Belgium'un İstanbul-Liege-İstanbul destinasyonlarından direkt uçuş ve Liege-Beyrut-İstanbul-Liege destinasyonlarından transit olmak üzere haftada 2 gün uçuş gerçekleştireceği öğrenildi.

İGA'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla haftada iki frekans olacak şekilde Liege Havalimanı-İstanbul Havalimanı-Liege Havalimanı rotasında kargo uçuşlarına başlayan CMA CGM Air Cargo'ya hoş geldin diyor, nice emniyetli uçuşlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.