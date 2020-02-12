CMAS 6. Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 6. Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası, 2021 yılında Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasında, CMAS 6. Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası'na 30 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapılacağı belirtildi.

Organizasyonun, bu branşta Türkiye'de düzenlenecek ilk Dünya Şampiyonası özelliği taşıdığı aktarıldı. Geçen yıl İngiltere'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 24 yaş altı erkekler kategorisinde üst üste üçüncü kez adını zirveye yazdırmıştı.

Ay-yıldızlı ekibin, 2021 yılındaki şampiyonada 24 yaş altı kategorisinin yanı sıra, ilk kez 19 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorilerinde mücadele vereceği ifade edildi.

Özen: "İstikrarlı bir başarı grafiği yakaladık"

TSSF Başkanı Şahin Özen, şampiyona için Türkiye'nin tercih edilmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda federasyonumuz, birçok branşta ülkemize uluslararası şampiyonluklar ve madalyalar kazandırdı. İstikrarlı bir başarı grafiği yakaladık. Bakanlığımızın, yerel yönetimlerimizin desteğiyle yoğun çabalarımızın meyvelerini son yıllarda altın madalyalarla alıyoruz. Sualtı sporlarının dünyada yükselen markası olduk. Son yıllardaki uluslararası yarışmalara başarıyla ev sahipliği yapmamızın yansımaları, CMAS nezdinde dikkate alınmaktadır. Bu vesileyle CMAS Başkanı Anna Arzhanova ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum."