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Cmas Sualtı Fotoğraf yarışması'nda Dünya Şampiyonu olduk

1 saat önce

İspanya'da yapılan 17. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda Türkiye, tema kategorisinde Dünya Şampiyonluğu'na imza attı.

Cmas Sualtı Fotoğraf yarışması'nda Dünya Şampiyonu olduk, System.String[]

21 ülkenin katılımıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan olan Tenerife Adası açıklarında yapılan 17. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Sualtı Fotoğraf Dünya Şampiyonası, balık, makro, tema, geniş açı ve modelli geniş açı olmak üzere 5 ayrı kategoride yapıldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Fotoğrafı Milli Takımı, yarıştığı 5 kategoride de finale kaldı.

Atlas Okyanusu'nun benzersiz sualtı habitatında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda, TSSF Sualtı Fotoğrafı Milli Takımı'ndan Taner Atılgan-Çağlar Atılgan'ın çektiği fotoğraf tema kategorisinde Dünya Şampiyonluğu elde etti.

Ülkemize büyük bir gurur yaşatan Milli Takım, Asım Dumlu kaptanlığında Taner Atılgan, Hakan Başar, dalış eşleri olarak Çağlar Atılgan ve Ersin Tohumat'tan oluşuyor.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, dünya şampiyonu olan Millileri yürekten kutladığını ifade ederek, "2017'deki dünya şampiyonluğu başarısını ve mutluluğunu tekrar ülkemize yaşattıkları için Sualtı Fotoğrafı Milli Takımı'mızın her bir fotoğrafçısına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sualtı sporlarında artık Türkiye, bir dünya markası oldu. Girdiğimiz her uluslararası yarışmadan madalya ile dönüyoruz. Gerçekten çok heyecanlı ve gururluyuz. Bizleri desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'müze ayrıca teşekkür ederim" dedi.

İspanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:18 Kaynak: Bültenler
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