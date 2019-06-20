Son Dakika Haberleri: CME FedWatch: Temmmuz'da faiz indirim olasılığı yüzde 100
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CME FedWatch: Temmmuz'da faiz indirim olasılığı yüzde 100

1 saat önce

ABD merkezli küresel piyasa şirketi CME Group'un yönettiği CME FedWatch Tool programı verilerine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında faiz indirme olasılığı yüzde 100.

CME FedWatch: Temmmuz'da faiz indirim olasılığı yüzde 100, System.String[]
ABD merkezli küresel piyasa şirketi CME Group'un yönettiği CME FedWatch Tool programı verilerine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında faiz indirme olasılığı yüzde 100.
Buna göre, Fed'in Temmuz'da faiz indirme olasılığını yüzde 100 olarak gören yatırımcılara göre, Fed Temmuz ayında yüzde 67.7 olasılıkla faizleri yüzde 2.0 - yüzde 2.25 düzeyine, yüzde 32.3 olasılıkla da yüzde 1.75 - yüzde 2.0 aralığına indirecek.
Fed'in Çarşamba günü sonlanan Para Politikası Toplantısı sonrasında faizleir sabit tutma kararını duyuran Fed Başkanı Jerome Powell, "Katılımcıları çoğu, uyumlu para politikasının güçlendiğini gördü" dedi ve faiz oranlarının düşürülebileceğine işaret etti.
Powell ayrıca küresel büyüme endişelerine değinerek, "risklerin arttığını görüyoruz" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:51 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
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