CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi - Son Dakika

CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi

01.01.2021 10:39
CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi, System.String[]

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2021 yılı tarifesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2021 yılı tarifesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 lira, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 778 lira, asliye ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 856 lira, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 358 lira, ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1536 lira ödenecek.

Söz konusu kişiler, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 856 lira, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1536 lira ve Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 1729 lira alacak.

Söz konusu tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Gazete, Çocuk, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor         
10:12
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı         
08:44
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu         
08:00
Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi         
07:00
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek         
14:50
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 10:47:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei