ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi
52 dakika önce
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:16 Kaynak: İHA
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara
yeniden seçildi. Kilis
Belediye Meclisi salonunda Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
'un başkanlığında toplanan belediye meclisinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına 3 kişi aday oldu. 78 kişinin oy kullandığı seçimlerde Mevcut Başkan Mehmet Kara 31 oy, Hakkı Gündoğmuş
29 oy, Mehmet Arslan
ise 23 oy aldı. 1 oy boş çıkarken, 4 oyda geçersiz sayıldı. - KİLİS
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