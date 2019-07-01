Son Dakika Haberleri: ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi
Son Dakika Güncel Haber

ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi

52 dakika önce

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.

ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi, System.String[]
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.

Kilis Belediye Meclisi salonunda Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un başkanlığında toplanan belediye meclisinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına 3 kişi aday oldu. 78 kişinin oy kullandığı seçimlerde Mevcut Başkan Mehmet Kara 31 oy, Hakkı Gündoğmuş 29 oy, Mehmet Arslan ise 23 oy aldı. 1 oy boş çıkarken, 4 oyda geçersiz sayıldı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:16 Kaynak: İHA
mehmet abdi bulut, mehmet kara, çiftçi, kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı İmamoğlu, "İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili bir temasınız oldu mu?" sorusuna yanıt verdi Depozitosunu alamayan genç kız, ev sahibini sevgilisine dövdürttü: 4 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:08:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]