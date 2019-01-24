Son Dakika Haberleri: CMO’nun yeni işi veriyi analiz etmek

CMO’nun yeni işi veriyi analiz etmek

23 dakika önce

Turkcell CMO'su Ömer Barbaros Yiş, gelecekte ürünleri bile yapay zekanın belirleyeceğini düşünüyor.

CMO’nun yeni işi veriyi analiz etmek, System.String[]
Turkcell CMO'su Ömer Barbaros Yiş, gelecekte ürünleri bile yapay zekanın belirleyeceğini düşünüyor. Yiş, "Bir müşteri grubumuza özel bir teklif sunmaya başladığımızda kullandığımız yapay zeka bize 'Aynı teklif diğer bir grup müşterileriniz için de uygun olabilir' diye öneri üretiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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