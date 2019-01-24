CMO’nun yeni işi veriyi analiz etmek
23 dakika önce
Turkcell CMO'su Ömer Barbaros Yiş, gelecekte ürünleri bile yapay zekanın belirleyeceğini düşünüyor.
Turkcell
CMO'su Ömer Barbaros Yiş, gelecekte ürünleri bile yapay zekanın belirleyeceğini düşünüyor. Yiş, "Bir müşteri grubumuza özel bir teklif sunmaya başladığımızda kullandığımız yapay zeka bize 'Aynı teklif diğer bir grup müşterileriniz için de uygun olabilir' diye öneri üretiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04
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