CMYLMZ biletleri karaborsada 2 bin lira

Diamond Elite Platinum Plus biletleri, Viagogo, Stubhub gibi online platformlarda 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.

CMYLMZ-Diamond Elite Platinum Plus biletleri, Viagogo, Stubhub gibi online platformlarda 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.

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