Son Dakika Haberleri: CMYLMZ biletleri karaborsada 2 bin lira
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CMYLMZ biletleri karaborsada 2 bin lira

35 dakika önce

Diamond Elite Platinum Plus biletleri, Viagogo, Stubhub gibi online platformlarda 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.

CMYLMZ biletleri karaborsada 2 bin lira, System.String[]
CMYLMZ-Diamond Elite Platinum Plus biletleri, Viagogo, Stubhub gibi online platformlarda 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:09 
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