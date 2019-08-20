Son Dakika Haberleri: CNBC-Dankse Bank Fed'den Nisan 2020'ye kadar beş faiz indirimi bekliyor
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CNBC-Dankse Bank Fed'den Nisan 2020'ye kadar beş faiz indirimi bekliyor

1 saat önce

Danimarka merkezli Danske Bank, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) Nisan 2020'ye kadar beş faiz indirimi daha beklediğini duyurdu.

CNBC-Dankse Bank Fed'den Nisan 2020'ye kadar beş faiz indirimi bekliyor, System.String[]
Danimarka merkezli Danske Bank, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) Nisan 2020'ye kadar beş faiz indirimi daha beklediğini duyurdu.
Danske Bank analistlerinin CNBC'ye yaptıkları açıklamaya göre, Fed'in Mart 2020'deki toplantısına kadar her biri 25 baz puanlık beş faiz indirimi yapmasıyla faizlerin yüzde 0.75 - yüzde 1.0 düzeyine inmesi bekleniyor.
Analistler, Fed'in ekonomideki belirsizliğin farkında olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim görüşümüzde ABD ekonomisi zirvesine ulaştı ve büyük olasılıkla ekonomideki büyüme yavaşlayacak. Fakat Fed'in alacağı önlemlere bağlı olarak yakın zamanda verilerin durgunluğa işaret etmesini beklemiyoruz."
CME'nin FedWatch Tool'u, piyasanın Fed'in Eylül'deki toplantısında yüzde 90.4 olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyor. Bunun yanında yalnızca yüzde 8.6 olasılıkla Fed'in Mart'taki toplantısında faizlerin yüzde 0.75 ve yüzde 1.0 düzeylerine inmesi öngörülüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:47 Kaynak: DHA
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