CNBC - Global Payments ve Total System Services birleşiyor
3 saat önce
Dünyanın önde gelen ödeme teknolojisi şirketleri Global Payments veTotal System Services birleşme kararı aldılar.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:34 Kaynak: DHA
Dünyanın önde gelen ödeme teknolojisi şirketleri Global Payments ve
Total System Services birleşme kararı aldılar.
CNBC'nin haberine göre birleşme kararı bugün kamuoyuna duyurulacak. Habere göre 40 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak yeni Şirket'i Global Payments'ın CEO
'su Jeffrey Sloan yönetecek.
Yeni Şirket'in yüzde 48 hissesi Total Systems Services hissedarlarına ait olacak.
CNBC'nin daha önce yayımladığı bir haberde, Global Payments'ın Total System Services'i yaklaşık 20 milyar dolar karşılığında satın alacağı belirtiliyordu.
- İstanbul
Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş'ın Anlayışını Beğeniyorum
Binali Yıldırım'ın Seçim Sloganı Belli Oldu
Binali Yıldırım: Tek Bir Şartla İmamoğlu'yla Ortak Yayına Çıkarım
Zalim İstanbul'un Sezon Finalinde Cemre, Nedim'i Konaktan Kaçırdı