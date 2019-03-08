Son Dakika Haberleri: Cnbc: Tesla, Model Y Üretimini Nerede Yapacağına Karar Vermedi

Cnbc: Tesla, Model Y Üretimini Nerede Yapacağına Karar Vermedi

1 saat önce

– CNBC'de yer alan habere göre ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, 14 Mart'ta piyasaya süreceğini duyurduğu Model Y arazi aracının üretimini nerede yapacağına henüz karar vermedi.

Cnbc: Tesla, Model Y Üretimini Nerede Yapacağına Karar Vermedi, System.String[]
– CNBC'de yer alan habere göre ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, 14 Mart'ta piyasaya süreceğini duyurduğu Model Y arazi aracının üretimini nerede yapacağına henüz karar vermedi.

CNBC'nin altı eski Tesla çalışanından edindiği bilgilere göre, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 14 Mart'ta Kaliforniya'da piyasaya sürüleceğini iddia ettiği Model Y'nin nerede üretileceği konusunda Tesla yöneticileri henüz fikir birliğine varamadı. Haberde, yöneticilerin Model Y üretimi için Nevada eyaletindeki Gigafactory'yi değerlendirdiği belirtilirken, bir diğer seçeneğin de Kaliforniya'daki fabrikada Model X ve Model S üretimlerinin bir arada yapılarak Model Y üretimi için alan oluşturmak olduğu vurgulandı.

Tesla, geçen hafta Model X aracını 35 bin dolardan satışa çıkarmış ve Tesla CEO'su Musk Tesla'nın ilk çeyrekte kar sağlayamayacağı öngörüsünü yapmıştı.

Tesla hisseleri TSİ 12: 49'da yüzde 2.31 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:24 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, 14 Mart, Nicola Tesla, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den ABD'ye S-400 Tepkisi: Sabırları Zorluyor Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Kenan Doğulu ile Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat, Yaptığı Açıklamayla Kafaları Karıştırdı Vatan Şaşmaz'ın Cesedinin Görüntülerini Yayanların Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:51:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cnbc: Tesla, Model Y Üretimini Nerede Yapacağına Karar Vermedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]