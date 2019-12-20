CNBC-Wall Street Trump'ın azil sürecini değil, ticari gelişmeleri umursuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CNBC-Wall Street Trump'ın azil sürecini değil, ticari gelişmeleri umursuyor - Son Dakika Ekonomi

CNBC-Wall Street Trump'ın azil sürecini değil, ticari gelişmeleri umursuyor

6 saat önce

Wall Street, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde suçlu bulunmasından etkilenmedi, bunun yerine ticari anlaşmaların oluşturduğu olumlu gelişmelere odaklandı.

CNBC-Wall Street Trump'ın azil sürecini değil, ticari gelişmeleri umursuyor, System.String[]

Wall Street, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde suçlu bulunmasından etkilenmedi, bunun yerine ticari anlaşmaların oluşturduğu olumlu gelişmelere odaklandı.

Wall Street'e göre, ABD Temsilciler Meclisi'nin Trump'ı "görevini suiistimal etme" ve "Kongre'de soruşturmayı önlemeye çalışma" ithamlarından suçlu bulması sonrası ABD piyasalarında izlenen artış eğiliminin devam etmesi, yatırımcıların söz konusu "politik karışıklık" yerine Çin'le varılan ticaret anlaşması ve Yeni Serbest Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) piyasalarda oluşturduğu iyimserliğe odaklanmasından kaynaklanıyor.

Trump'ın 2020 seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden ve oğluna ilişkin soruşturma açılması için Ukrayna Başkanı Volodimir Selenski'den yardım ettiği iddialarıyla başlatılan azil süreci kapsamında Perşembe günü Trump, Temsilciler Meclisi tarafından suçlu bulunmuştu. Bu süreçte ayrıca Washington'ın, Pekin yönetimiyle ticaret anlaşmasının ilk kısmı üzerinde anlaştıklarını duyurması ve senatonun USMCA'i onaylamasıyla, ülkedeki ticari belirsizlik hafiflemişti.

CNBC'de yer alan analizde, söz konusu azil sürecinin maliye veya para politikalarını etkilemediğine dikkat çekilirken, 31 Ekim'de sürecin başlamasından bu yana S&P 500 endeksinin yüzde 5.0 yükseldiği ve Perşembe günü 3,205 puanla ilk kez 3,200 puanın üzerine çıkarak yeni rekorunu kırdığı belirtildi.

Cresset Wealth Advisors yatırım müdürü Jack Ablin, yatırımcıların azil sürecini ciddiye almadıklarını vurgulayarak, "Yatırımcılar görünürde Kongre'de olanları dikkate almıyor. Ekonomiyi umursuyorlar, ticareti umursuyorlar ve eğer başkanın işini kaybedeceğine inansalardı, bunu da umursarlardı. Başkanı görevden almak yalnızca bir gecikmeye neden olur; muhtemelen doların değerini düşürür, bazı belirsizlikler oluşturur ve (ABD Başkan Yardımcısı) Mike Pence'i yeni başkan yapar" değerlendirmesini yaptı.

Bannockburn Global Forex piyasa yatırımı stratejisti Marc Chandler da, yatırımcıların politika yerine hisse senedi piyasalarına odaklandığını ve azil sürecinin piyasalar üzerinde etkisi olacağını düşünmediğini söyledi. Chandler, şu yorumu yaptı:

"Bu süreç maliye veya para politikalarını etkilemeyecek. Burada bence daha önemli olan politikalar ve faiz oranı değişkenlerindeki gelişmeler. Görevi kötüye kullanmanın döviz üzerinde bir etkisi olabileceğini düşünmüyorum."


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Wall Street, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:03 Kaynak: DHA
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