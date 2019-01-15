Cnc Otomat Denilince Akla Türkiye Geliyor"

Deniz Otomat Genel Müdürü Serdal Atmacaoğlu, değişen döviz kurları ile birlikte Türkiye'deki CNC Otomat üreticilerine ciddi bir ihracat fırsatı doğduğunu söyledi.

Deniz Otomat Genel Müdürü Serdal Atmacaoğlu, değişen döviz kurları ile birlikte Türkiye'deki CNC Otomat üreticilerine ciddi bir ihracat fırsatı doğduğunu söyledi.



Deniz Otomat Genel Müdürü Serdal Atmacaoğlu, değişen döviz kurları ile birlikte Türkiye'deki CNC Otomat üreticilerine ciddi bir ihracat fırsatı doğduğunu belirterek, "CNC otomat işleri için Avrupalı firmaların aklına Çin'den önce Türkiye geliyor" dedi.



Serdal Atmacaoğlu: "Artık Avrupalı firmaların aklına Çin'den önce Türkiye geliyor"



CNC otomat üretimi için hem gelişmiş bir makine parkuruna hem de kaliteli iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirten Serdal Atmacaoğlu, Türkiye'deki firmaların avantajlarını şu sözleriyle ifade etti: "CNC Otomat işleri açısından Türkiye son yıllarda ciddi bir üretim kapasitesine ulaştı. Kaliteli iş gücü bakımından da önemli avantajlarımız var. Sadece teknolojik makine donanımı yeterli olmuyor, kaliteli iş gücüne sahip olmamız tercih edilmemizde son derece etkili. Ayrıca, coğrafi konumumuz ve mevcut kur durumu da rekabet gücümüzü artırıyor. CNC otomat işleri için artık Avrupalı firmaların aklına Çin'den önce Türkiye geliyor" şeklinde konuştu.



İsmail Atmacaoğlu: "İhracat için destek önemli"



Deniz Otomat yönetici ortağı İsmail Atmacaoğlu ise yerli CNC üreticilerinin ihracat konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'de kaliteli üretim yapan birçok CNC Otomat ve talaşlı imalat yapan firma mevcut. Fakat ürünlerini yurtdışındaki müşteri firmalara sunma konusunda ciddi bir danışmanlık ve rehberlik hizmetine ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu konuda KOSGEB ve diğer kamu kuruluşlarının destek programları da var. Yüksek teknoloji için maddi olarak da ciddi teşvikler söz konusu. Bu programların geliştirilmesi hem sektörümüzü hem de ülkemizin ekonomik düzeyini geliştirecektir" dedi.



2019 yılında yurtdışındaki firmaların taleplerine karşılık verebilmek için yaptıkları yatırımlara dikkat çeken İsmail Atmacaoğlu, "Makine parkurumuzu ciddi anlamda geliştirerek hem yurtiçi hem de yurtdışından gelecek talepleri karşılayacak seviyeye getirdik. İhracat yaparak hem firma olarak büyümek hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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