CNED – TECONE Topluluk Turnuvası başlıyor!

Ülkemizi başarıyla temsil eden espor oyuncuları CNED - TECONE Topluluk Turnuvası düzenlediğini aracılığıyla duyurdu. Bu turnuvanın sponsoru ise Corsair oldu. Biz de sizler için turnuva detaylarını derledik. İsterseniz birlikte detaylara göz atalım.

Turnuva Bilgileri

Turkish Pro olarak, cNed ve tecoNe ile birlikte ilk 5v5 topluluk turnuvamızı düzenliyoruz.

13 Mart tarihinde başlayacak olan turnuva, 5v5 formatında oynanacak ve kazanan takım oyuncuları Corsair ekipman kazanma şansı yakalayacak.

Turnuvaya katılmak için aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurup yerinizi ayırabilirsiniz.

Turnuva Planlaması

Turnuva 13 Mart Cumartesi günü saat 13.00'da başlayacaktır.

Turnuva formatı tekli eliminasyon ve best of 1 olarak gerçekleşecektir.

Turnuva finalleri 14 Mart Pazar günü yapılacaktır.

Tüm detaylı bilgi Discord kanalımız üzerinden katılımcılara aktarılacaktır.

Turnuvaya başvuru yapmak için ise Turkish Pro internet sitesini buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.