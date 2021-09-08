cNed: "Türk takımları çok fazla disipline sahip değil" - Son Dakika
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cNed: "Türk takımları çok fazla disipline sahip değil"

08.09.2021 11:44

Türkiye'den çıkan gözde VALORANT oyuncularından biri olan Mehmet Yağız "cNed" İpek, VALORANT Champions Tour 2021: Aşama 3 Masters - Berlin öncesi takımı Acend Club'ın sorularını yanıtladı.

Oyunda kullandığı adın nereden geldiğinden, karşı karşıya gelmek istediği oyuncuya, takım stratejilerinden ajan seçimlerine kadar oyuncu pek çok önemli açıklamada bulundu. Avrupa ve Türk takımları arasındaki fark konusundaki soruyu cevaplayan İpek, "Türk takımları çok fazla disipline sahip değil. Bireysel yeteneklerine çok güveniyorlar. Avrupa'da en iyi oyuncu olsanız bile takımla oynamanız lazım çünkü rakip istediğiniz şekilde oynamanıza izin vermeyebilir." dedi.

Sentinels ekibinin oyuncusu Tyson "TenZ" Ngo ile karşı karşıya gelmesi ile ilgili soruya karşı ise cNed, nasıl olacağını bilmediğini ve maçın iki tarafa da gidebileceğinden bahsederken, kendilerinin kazanmasını umduğunu söyledi.

"BAZEN BENİM ETRAFIMDA STRATEJİLER OLUŞTURUYORUZ"

Röportajda konu takım içerisindeki stratejilere geldiğinde ise İpek, bazen kendi etrafında "cNed sen şunu şunu yap, şurayı izle" şeklinde stratejiler oluşturduklarını belirtirken, bazen de rastgele bir şekilde stratejiler oluşturduklarından bahsetti.

Sevilen oyuncunun takımı Acend Club'ın VALORANT Champions Tour 2021: Aşama 3 Masters - Berlin kapsamındaki ilk rakibi Türk temsilcimiz SuperMassive Blaze olacak.

Oyuncunun verdiği röportaja aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
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Mehmet Yağız, Türkiye, Berlin, Türk, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar cNed: 'Türk takımları çok fazla disipline sahip değil' - Son Dakika


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