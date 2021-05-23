CNED ve TECONE Gösteri Maçı başlıyor! - Son Dakika

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro tarafından düzenlenen CNED ve TECONE Gösteri Maçı başlıyor. Kıyasıya rekabetin olacağı bu maçın başlamasına sadece 30 dakika kaldı.

Turkish Pro sosyal medya hesapları üzerinden "Gösteri Maçı"nın başlayacağını duyurdu. Gösteri Maçı, Turkish Pro 11. sezon Elite Grubu kazananları ile gerçekleştirilecek. Bir takımın kaptanı CNED diğer takımın kaptanı ise TECONE olacak. Takımların belirlenmesiyle birlikte kıyasıya mücadele yayın boyunca devam edecek.

Gösteri maçının yayını "TurkishProGG" Twitch kanalı üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak. Yayının yapılacağı kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da başarılar diliyoruz. İzleyicilere de keyifli seyirler!

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