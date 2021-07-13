CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 Başlıyor! - Son Dakika

CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 Başlıyor!

CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 Başlıyor!
Son Güncelleme: 14.07.2021 04:31

Ülkemizi başarıyla temsil eden espor oyuncuları CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 kayıtlarının başladığını duyurdu. Duyuru paylaşımı Turkish Pro sayfası üzerinden yapıldı.

Ülkemizi başarıyla temsil eden espor oyuncuları CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 kayıtlarının başladığını duyurdu. Duyuru paylaşımı Turkish Pro sayfası üzerinden yapıldı.

Geçtiğimiz turnuvanın sponsoru Corsair olurken bi turnuvanın sponsoru AOC Gaming oldu. 17-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya dair diğer detaylar ise şu şekilde:

Turnuva Detayları

Tarih: 17 Temmuz Cumartesi 2021

Saat: 13.00

Slot Sayısı: 128

Turnuva Formatı: Tekli Eliminasyon (BO1)

CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 Ödülleri

?? 1. Takıma - AOC GK500 Red Switch Türkçe RGB Mekanik Gaming Klavye

?? 2. Takıma - AOC GM500 RGB Gaming Mouse

Turnuva Planlaması

17 Temmuz Mayıs - 1. Tur: 13.00 (BO1)

17 Temmuz - 2. Tur: 14.00 (BO1)

17 Temmuz - 3. Tur: 15.00 (BO1)

17 Temmuz - 4. Tur: 16.00 (BO1)

17 Temmuz - Çeyrek Final: 17.00 (BO1)

18 Temmuz - Yarı Final: 14.00 (BO3)

18 Temmuz - Final: 16.30 (BO3)

Turnuvaya kayıt yaptırmak için buraya tıklayabilirsiniz!

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileriz, şans sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 Başlıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 Başlıyor! - Son Dakika
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