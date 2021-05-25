CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi - Son Dakika

CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi

25.05.2021 11:07
CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma filosunu güçlendirmek, vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla alımını gerçekleştirdiği CNG'li çevre dostu sarı renkli belediye otobüslerinin ikinci partisi de geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma filosunu güçlendirmek, vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla alımını gerçekleştirdiği CNG'li çevre dostu sarı renkli belediye otobüslerinin ikinci partisi de geldi. 33 yeni otobüs, plaka ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra seferlerine başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığının bünyesine kazandırılan CNG yakıtlı 87 yeni otobüsün 30 araçlık ilk partisinin ardından 33 araçlık ikinci parti de kente ulaştı. Mersinli vatandaşların ulaşımını rahatlatacak olan otobüsler, kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Toplu taşımayı sosyal belediyecilik kapsamında görüyorum"

Nisan ayının sonunda gelen ilk partide araçların test sürüşünü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yapmıştı. Seçer, törende yaptığı konuşmada, 87 aracın tamamının eylül ayına kadar geleceğini belirtirken, "Ben toplu taşımayı sosyal belediyecilik kapsamında görüyorum. Toplu taşıma ticari bir faaliyet olarak görülmemeli. Bir belediye başkanı olarak biz bunu bir hizmet olarak görüyoruz" demişti.

Seçer, ayrıca Mersin için Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin her alanda büyük bir gayretle çalıştığını ifade ederek, "İyi şeyler yapmaya gayret ediyoruz ve iyi şeyler yapıyoruz ama çok daha iyisini yapmak istiyoruz. Halkımızın buna layık olduğunu düşünüyoruz. Limonlarımız Mersin'e hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

"Bu hafta içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Şube Şefi Sertaç Açıkbaş, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin en büyük hedeflerinden bir tanesi vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarının kullanım oranlarını yükselterek Mersin'deki trafik yoğunluğunu azaltmak. Bu kapsamda, belediye olarak 87 tane toplu taşıma aracı alım işimiz tamamlandı. Bunlardan daha önce 30 tanesi filomuza katılmıştı zaten. 33 tanesi yine filomuza dahil oldu. Plaka ve tescil işlemelerimiz var. Bu hafta içerisinde seferlerimize çıkıp vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Toplamda 24 tane aracımız kaldı. O da eylül ayına kadar filomuza katılacak" dedi.

"Vatandaşlarımız gayet memnun"

Açıkbaş, vatandaşlardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını da belirterek, "Araçlarımızın model yılı genişlemiş oldu. Konfor açısından daha kaliteli araçlara sahip olduk. Zaten elimizdeki envanterimizde araç eksikliği yaşıyorduk. Ülkemizde gelişen pandemi olaylarından dolayı da araçlarımızda yüzde 50 kapasite ile hizmet veriyoruz. Dolayısıyla araç ihtiyacımız daha çok oluyor. Araçlarımızın katılması bizi belediye olarak da vatandaşlarımıza hizmet olarak da çok büyük ölçüde rahatlattı. Vatandaşlarımız durumdan gayet memnun" diye konuştu.

"Limonların gelmesiyle yeni hatlar açılacak, vatandaşa daha iyi hizmet vereceğiz"

Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak görev yapan Nurdan Bezek ise "Vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı araç eksikliğimizdi. Araç eksiklerini de şu anda tamamlamaya başladık. Limonlarla başladık, devam ediyoruz filolara katılmaya. Hizmetimize son sürat devam edeceğiz. Limonların gelmesi ile yeni hatlar açılacak. Araçlarımız daha çoğalacak. Vatandaşa daha iyi hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Şoför Elife Köse de Mersinlilerin verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Mersinliler gayet memnun ve daha da memnun olacaklar. Hep beraber bu yolda devam edeceğiz. Araçlarımız arttığı zaman vatandaşlarımıza daha rahat, daha sakin, güzel bir şekilde hizmet verdiğimiz ve seferlerimiz daha sıklıkla olduğu için daha rahat hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yolcularımız bizlerin misafirleri"

Şoför Aziz Oğuz ise "İşimi zevkle ve severek yapıyorum. Müşterilerimiz gözüyle bakmıyoruz yolcularımıza, onlar bizlerin misafirleri. Mersinliler çok memnun. Arabalarımız son sistem, yolcunun güvenliği ön safhada tutuluyor. Halkımız bindikçe yüzlerindeki o gülümsemeyi net bir şekilde görüyoruz" dedi. - MERSİN

CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi
CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi
CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi
CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi
CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi
CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Mersin, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CNG'li çevre dostu otobüslerin 33'ü daha Mersin'e geldi - Son Dakika Ekonomi


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