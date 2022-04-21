CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu "CNN+"ı kapatmaya karar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu "CNN+"ı kapatmaya karar verdi

21.04.2022 20:30
CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu "CNN+"ı kapatmaya karar verdi

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN mart sonunda açtığı internet platformu "CNN+"ı ay sonunda kapatacağını duyurdu.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN mart sonunda açtığı internet platformu "CNN+"ı ay sonunda kapatacağını duyurdu.

CNN'den yapılan açıklamada, "CNN'in tarihindeki en büyük gelişme olarak" atfedilen internet platformu CNN+'ın nisan sonunda hizmetlerini durduracağı ve abonelerine paralarının iade edileceği belirtildi.

Söz konusu karar, CNN'in ana şirketi WarnerMedia'nın başka bir medya şirketi "Discovery" ile birleşerek, "Warner Bros. Discovery" adını almasının ardından geldi.

Discovery Yayın Müdürü J.B. Perrette, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CNN Üst Yöneticisi (CEO) David Zaslav'ın şirketin tüm içeriklerinin tek bir platform altında toplanmasını istediğini belirterek, "Karmaşık bir yayın piyasasında, tüketiciler basitlik ve her şeyin tek çatı altında toplanmasını istiyor.' ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi ABD'de Yeni Çalışma: Kovid-19 Hastalarının Yüzde 30'u 'Uzun Kovid' Geçirdi ABD'de Yeni Çalışma: Kovid-19 Hastalarının Yüzde 30'u 'Uzun Kovid' Geçirdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu 'CNN+'ı kapatmaya karar verdi - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 20:36:39. #1.11#
SON DAKİKA: CNN 1 ay önce açtığı internet yayın platformu "CNN+"ı kapatmaya karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement